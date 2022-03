A vendég szolnokiak teljes gárdával érkeztek, míg a nyíregyháziak kicsit tartalékosan, 1-2 sérültet nélkülözve, mindössze 9-en várták a találkozót. Mindkét gárda idegesen kezdtek a mérkőzést, 2 perc után még mindig 0-0 volt az állás. Aztán 5 perc után Földesi kosarával 4-1. Innen azonban Gáspár látványos játéka és a kemény csapatvédekezés meghozta eredményét és megindult a NYÍKSE. Jött a második etap, ahol Savic pihenőre vonult, de így is az egész mérkőzésen jól játszó és keményen küzdő Tóth látványos passza után Gáspár extra kosarával 24-4 volt, amit tetézett Bíró triplája, így már 31-4 volt. Ekkor már elszakadt a cérna a szolnoki fiataloknál és a játékvezetőknek igen nehéz volt kordában tartani az egymásnak feszülő, kemény szópárbajt is vívó játékosokat. A mieink azonban továbbra is aktív védekezéssel és látványos passzokkal haladtak, így a félidő vége már 41-17 volt.

A Szolnok nem adta fel és folyamatos cserékkel a második félidőben is agresszíven támadtak. Sajnos Asztalos a harmadik negyed, 4. percében kiült, hiszen 4. hibáját gyűjtötte be. A helyette beálló Skorcov jól teljesített és kosárral nyitott. A mérkőzés továbbra is feszült volt, kettős hiba, sportszerűtlen, minden volt, a táblán a ledek 80%-a világított. A Nyíregyháza a tabella 3. helyezett ellen teljes összpontosítással, keményen játszott továbbra is. Bíró percei jöttek és a 40 pont meg is lett a két csapat között a negyed végére 67-27. Látszott, hogy az “olajos” fiúk nem kaptak még ilyen védekezést az előző bajnoki mérkőzéseken. Az utolsó negyedben sem találták a hazaik gyenge pontjait, de nem is volt. Maradt az agresszív védekezés pedig a negyed nagyobb részében Savic, Asztalos és Gáspár is pihent. Most Földesi és Vida percei és triplái húzták a csapatot, az utolsó percre pedig kialakult a végeredmény, félszáz(!) pont került a két csapat közé! Átgázolt a Sunshine NYÍKSE a néha sportszerűtlenül játszó Szolnoki Olajbányász csapatán. Végeredmény 92-42. Nincs sok ideje azonban pihenni a csapatnak, a halasztás miatt itt a következő bajnoki megmérettetés, vasárnap Kiskunfélegyházán.

Sunshine NYÍKSE-Szolnoki Olajbányász II. 92-42 (19-4, 22-13, 26-10, 25-15)

NYÍKSE: Savic 3, Tóth 23, Gáspár 7, Földesi 9/3, Asztalos 7. Csere: Vida 17/15, Bíró 11/3, Zajácz 11/3, Skorcov 4. Vezetőedző: Kovács Tibor.