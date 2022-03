Március 7- től a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati cégek ügyfélszolgálatain nem kötelező a maszkviselés.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretein belül működő

bölcsődékben



• A védőmaszk viselése nem kötelező, de annak viselését mások védelme érdekében

minden szülő és kisgyermeknevelő számára épületen belül javasoljuk, különösen a

gyermekek átadása idejére.

• Kérjük, hogy a gyermek egy kísérővel érkezzen a bölcsődébe.

• Az átadó helyiségben egy időben két szülő tartózkodhat.

• A bölcsődébe történő érkezést követően a szülő öltözteti át a gyermeket, amelynek része

a gyermek arcának, kezeinek megmosása, a kéz fertőtlenítése.

• A beszoktatás alkalmával két szülő tartózkodhat egyidejűleg a csoportban, akik részére

ajánljuk a maszk viselését.

• A bölcsődei ellátást, továbbra is csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató gyermek

veheti igénybe. Betegség esetén orvosi igazolás bemutatása szükséges.



Az önkormányzati fenntartású óvodákban



• A maszk viselése nem kötelező, de az épületen belül ajánlott.

• A bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítő használata a továbbiakban is kötelező.

• Kérjük, hogy az óvodába a gyermeket 1 felnőtt kísérjen be.

• Kérjük, hogy a gyermek átadása után a lehető legrövidebb időn belül a szülők hagyják

el az intézmény területét.

• Az intézményeket kizárólag egészséges, betegség tüneteit nem mutató gyermek

látogathatja.

• Betegség esetén csak orvosi igazolással látogatható újra az óvoda.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Pacsirta utcai és Rozsnyai utcai, idősek

tartós bentlakásos ellátását biztosító telephelyein a személyes kapcsolattartásra - látogató

fogadására - az alábbiak szerint biztosított a lehetőség

• A személyes látogatás előre egyeztetett időpontban, kontakt-korlátozás nélkül is

lehetséges, a tüneteket mutató ellátott vagy látogató esetében az érintésmentes forma

fenntartásával.

• A látogatás javasolt időtartama továbbra is 20 perc.

• Preventív céllal, a látogatókat továbbra is maszkviselésre kérjük.

• Továbbra is biztosított a kézfertőtlenítési lehetőség;

• Az ellátottak részére csomag bevihető.

• A kapcsolattartás egyéb formái - telefon vagy Skype videóhívás - továbbra is

biztosítottak.