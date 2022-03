1972. március 4., szombat

Vigyázzanak a kakaóra, joghurtra - kérik a nyíregyházi rendőröket

A lakosság jó tejellátása érdekében az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalat megállapodott a Szabolcs megyei Tejipari Vállalat vezetőségével, hogy a literes polipackos tejet és joghurtot, kakaót és más tejipari termékeket a hajnali órákban a boltok nyitása előtt egy-két órával már leszállítja.

A lopások megelőzése érdekében a kiskereskedelmi vállalat hajnali ellenőrzéseket eszközöl. Ennek ellenére az utóbbi hetekben mind gyakrabban fordult elő, hogy a tejtermékeiket megdézsmálták. Nyíregyháza területén szinte mindennap a 139. számú egység és a 68. sz. önkiszolgáló bolt előtt, a Bocskai utcán, a Dominó cukrászda közelében fordultak elő tejlopások. Az eddigi megállapítások szerint 41 liter tejet és 4 pohár joghurtot tulajdonítottak e.

Az ellenőrzések során eddig két esetben sikerült tetten érni a tejlopások elkövetőit. Az egyik P. J. nyíregyházi lakos, aki a bolt előtt lerakott rekeszek mellett megállt, szétnézett, majd a nála lévő aktatáskába rejtett két polipackos kakaót és fizetés nélkül távozott. Igazolása során azzal védekezett, hogy a boltvezetővel megegyezett abban, még nyitás előtt a bolt előtt lerakott tejből elviszi a szükséges mennyiséget és utána kifizeti. A szembesítés során azonban ennek ellenkezőjéről győződtek meg. Az eljárás megindult P. J. ellen.

A másik feljelentést F. S. nyíregyházi lakos ellen tették, aki ez év január 20-án kora reggel, Nyíregyházán, a Bocskai utcán lévő 68. sz.

élelmiszerbolt elől vitt el egy liter tasakos tejet. Bevallása szerint már ezt megelőzően is lopott tejet. F. S. az ide vonatkozó törvények szerint társadalmi tulajdon sérelmére szabálysértést valósított meg, s ezért 5000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az utcai lopások megszüntetése érdekében az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalat és a tejipari vállalat együttesen kérte a rendőrkapitányságot, hogy a járőrök a hajnali lopások megakadályozása érdekében tartsanak szigorúbb ellenőrzést.

2002. február 4., hétfő

Rablás miatt állt bíróság elé a nyírbogáti férfi, betöréssel igazolta az alibijét

A 44 éves nyírbogáti vádlott vagyon elleni cselekmények miatt már több esetben állt bíróság előtt. A vádirat szerint 1997. május 7-én G. Z. vádlott éjfél után néhány perccel érkezett a vele egy településen élő Sz.-né házához, majd a bekampózott ajtót kinyitotta, az idős nőt egy fadarabbal verte és a pénzét követelte. A bántalmazott áldozat nem tudott kimenekülni, mert támadója belülről bezárta az ajtót és miközben megöléssel fenyegette, átkutatta a lakást. A kiszórt ruhák között megtalált két pénztárcát, amiben 8 ezer forint volt, majd a zsákmányt a leszaggatott csillárral egészített ki. A támadás nyomán a sértett könnyebben megsérült.

Ezen a napon ugyancsak a településen fedeztek fel betörést, T.-né portáján, ahol egy lakatlan lakásból tűntek el értékek. Április 26-án egy, a település határában lévő méhészbódéba tört be a vádlott, ahonnan nem tudott elvinni semmit, mert felfedezték őt, illetve a méhek is védték a kaptárakat. Az első fokon kiszabott 6 év fegyházbüntetés ellen a vádlott és védője felebbezett. A vádlott elmondta, hogy a rablást nem ismeri be, neki alibije volt, hiszen ekkor ő éppen betörni volt, az onnan származó holmi elő is került.

A megyei bíróság a körülmények mérlegelése után úgy döntött, hogy miután a rablásra a sértett vallomásán kívül nincs más bizonyíték, azt, hogy a vádlott tette, nem lehet kétséget kizáróan bebizonyítani. Ezért ez alól a vádpont alól felmentette, az ítéletet enyhítette. A vádlott büntetése 1 év 6 hónapos börtönben letöltendő szabadságvesztés. Az ítélet jogerős.