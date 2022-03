1982. március 21., vasárnap

Repülőgép-múzeum Nyíregyházán

Ki mondaná a Brigadérra, hogy az egy repülőgép és az 1950-es években ez volt az első típus, amelyet a szovjet mezőgazdaságban növényvédelemre használtak? Márpedig ez a gép vezeti a sort a nyíregyházi mezőgazdasági főiskolán létesülő repülőgép-kiállítási csarnokban, s bemutatják valamennyi növényvédő repülőgépet, azok motorjait külön is megszemlélhetik a hallgatók.

Az országban egyedülálló múzeumot három éve szorgalmazzák. Baráti kör alakult, akik felkeresik a repülés hőskorának ma még élő pilótáit, szereplőit és összegyűjtik a tárgyi és szellemi kincset. Jelentkeztek is sokan és önként felajánlották a birtokukban levő páratlan értékű fotó- és dokumentációs anyagot.

Méhkaptárra emlékeztet a hatszögletű, hatszáz négyzetméteres hangár, amelyet tavaly kezdett építeni a SZÁÉV, könnyűszerkezetes technológiával. Az első sejt jövőre készül el, és akkor már be is akarják mutatni a ma még szanaszét heverő repülőgépeket, motorokat. Később kétezer négyzetméteresre bővítik a csarnokot, ugyancsak sejtszerűen. Várhatóan a hetedik ötéves tervben ölti végleges formáját a múzeum.

Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium is felfigyelt a vállalkozásra és 1981-ben 1,7 millió forinttal támogatta a repülőgép-múzeumot. A mezőgazdasági főiskola saját erőből építi, eddig közel egymillió forintról van szó. A Közlekedési Múzeum egy régóta raktárban porosodó Po-2-es gépet adott nekik, és két év alatt az egyik technikus, Eihinger István felújította. Megtalálható itt a lengyel gyártmányú PZL-101-es gép, a Z-37-es, az AN-32-es és az oktatásnál használatos Z-526-os gép. A csehszlovák repülősöktől is vásárolnak egy régi típust a múzeumba.

A Közlekedési Múzeum - látva a nyíregyháziak lelkesedését és hozzáértését - valamennyi, kiállításra kerülő repülőgép kicsinyített modelljét megrendelte. A repülőgép-kiállítási csarnokban természetesen a főiskolások is tanulnak: megismerkednek a repüléstörténettel és a régebben használt gépekkel. A nagyközönségnek is megnyitják a ritkaságszámba menő múzeumot.