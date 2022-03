A vadászatra jogosult szervezetek számára alapvető feladat, hogy a területükön élő vadállomány a létszámában növekedjen, a minőségében egyre jobb legyen. Ennek egyik eszköze a kellő nagyságú és elhelyezkedésű vadföldek kialakítása és művelése. Ezek a területek a vad számára nemcsak eleséget jelentenek, de búvóhelyül, valamint szaporodási helyül is szolgálnak.



Takarékosabb gazdálkodás



A Nyírmihálydi Vadásztársaság immár saját traktorral művelheti a vadföldjeit, ugyanis a Magyar Falu Programban támogatást nyert a civil szervezet egy traktor vásárlásához. Egy másik pályázat keretében adaptereket is szeretnének hozzá vásárolni a vadászok – tájékoztatta lapunkat Darvai János vadászmester.



– A vadásztársaság tagjai között vannak mezőgazdasággal foglalkozó gazdák, akik részt vesznek majd ebben a munkában. Elsősorban a vadföldművelést segíti az új traktor, de az erdei utak karbantartásában, a nyiladékok kialakításában és szélesítésében, a szárzúzásban is nagy segítséget jelent majd az erőgép. A vadnak szánt termények beszerzésekor a fuvarköltség is olcsóbb lesz. Ezeket a munkálatokat eddig bérmunkában végeztettük el, most már mi is meg tudjuk oldani a saját géppel, s így takarékosabban is tudunk gazdálkodni – fűzte hozzá Darvai János.