– Az elmúlt vasárnap, a nyírteleki FIVÉM Egyesület egy jótékonysági adomány gyűjtést szervezett, az ukrán háborús menekültek megsegítésére, ahol partnercégekkel, más civil szervezetekkel együttműködve ( FIVÉM - Fiatalok a Vidéki Értékek Megőrzéséért Egyesület, I do it 4 You Alapítvány, Simple Everyday - Egyszerűbb mindennapok), valamint számtalan magánszemély felajánlásából több, mint 1,5 millió forintot gyűjtöttek össze néhány óra alatt – tudtuk meg a szervezet elnökétől, Gégény Pétertől. Elmondta, az adományt Mándokra, a menekültek elszállásolására kialakított Sennyey Elza Általános Iskolába szállították, ahol az elmúlt napokban regisztrációs pontot és ideiglenes menekültszállót alakítottak ki a határon beáramló menekültek számára. Fontos kiemelni, hogy több határ menti város mellett a mándokiak is, továbbra is várják az adományokat: ruhákat, élelmiszert, matracokat, takarókat, gyermekjátékokat. Akinek van lehetősége, kérjük segítse a tragikus helyzetben lévő, Ukrajnából érkező menekülteket!