A miniszterelnök újságírói kérdésre elmondta, a háború kitörése óta személyesen sem az ukrán, sem az orosz elnökkel nem beszélt, de ha a szükség úgy hozza, megteszi. – Ez nem presztízskérdés – jegyezte meg –, amikor tárgyalni kell, tárgyalok, amikor hallgatni, akkor pedig hallgatok. Korábban a francia elnök, a német kancellár és jómagam is azért mentem Moszkvába, hogy megpróbáljuk megelőzni, ami most történt. Békemissziót teljesítettünk, sajnáljuk, hogy nem jártunk sikerrel.



Kérdésünkre, hogy térségünkben tervezik-e a honvédségi jelenlét megerősítését, azt válaszolta, ahogy a helyzet megköveteli. – Jönnek még – tette hozzá jelentőségteljesen Orbán Viktor.

Nyugalom, higgadtság, rutin



Özönlenek a gyűjtőpontokra az adományok, a szállítmányok raktározásáról és elosztásáról szólva a miniszterelnök elmondta: folyamatosan dolgozik a nemzetbiztonsági operatív törzs, hogy összehangolja a kormányzati intézkedéseket.



Sajnos vagy szerencsére, nekünk válságviselt minisztereink vannak – gondolok itt a Krímre, a nagy árvizekre és a migránsok százezreire a déli határ mentén –, az elmúlt tizenegynéhány évben felhalmozott tapasztalat ilyenkor jól jön. Baj idején legfontosabb a nyugalom. Akinek nincs tapasztalata, az kapkod, ideges lesz, össze-vissza beszél és még nagyobb bajt csinál, mint amekkora van. Nyugalom, higgadtság, rutin – ez a lényeg. Az önkéntesek munkáját összehangoltuk, semmilyen adomány nem megy kárba, mindent csoportosítunk, szétosztunk és eljuttatjuk a megfelelő helyekre. Ember ellátatlanul nem marad

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzáfűzte: azokat az Ukrajnából érkezőket, akiknek nincsenek ismerőseik, barátaik, családtagjaik hazánkban, átmeneti befogadópontokon helyezik el. Ha kiderül, hogy kénytelen hosszabb ideig itt maradni, akkor az ország különböző pontjain már kijelöltek számukra olyan helyeket, ahol ételt és szállást kapnak.



– A legfontosabb, hogy munkát találjanak, akik tartósan itt maradnak. Felvettük a kapcsolatot a legnagyobb foglalkoztatókkal, munkaerő-közvetítő cégekkel, és mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy saját egzisztenciát alakítson ki, ha már úgy hozta az élet, hogy itt kell berendezkednie. A magyar gazdaság szerencsére felszálló ágban van, munkaerőhiánnyal küzdünk, tehát elkel a dolgos kéz.

A miniszterelnök Tarpáról érkezett Beregsurányba. – Több polgármesterrel beszéltem, a második védekezési vonalban lévő települések is rendben vannak, amiben dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő komoly segítséget nyújt. Ahhoz képest, hogy milyen nagy a baj, gördülékenyen mennek a dolgok.

Biztonságban kezdhetnek új életet Nyíregyházán



– Orbán Viktor miniszterelnök azért jött el egy héten belül másodszor is Beregsurányba, mert szeretett volna személyesen tájékozódni az aktuális helyzetről. Tudni akarta, adott-e minden eszköz és feltétel ahhoz, hogy zökkenőmentesen gondoskodhassunk az ukrajnai menekültek szállításáról, elhelyezéséről – osztotta meg lapunkkal Herka István. A beregsurányi polgármester kifejtette: az önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálja a településre érkező menekülteket, akiknek száma folyamatosan változik, jelenleg százhúszan vannak a kastélyparkban. Hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben, közel hatvanan dolgoznak napi 24 órában, emberfeletti munkát végeznek, és úgy érzik, hogy még csak most jön a neheze.

– Egyedül a humán erő véges, semmi másból nincs hiány. Bízom benne, hogy a miniszterelnöki látogatások fenntartják a lelkesedésüket, és a segítők érzik, mögöttük áll a magyar kormány.



Bodó Attila a miniszterelnök után nekünk is elmesélte családja történetét. A beregszászi férfi hat éve dolgozik Magyarországon, felesége és öt gyermeke eddig Beregszászba várta haza. A háború azonban mindent megváltoztatott. – Egy éve Balatonfüredhez köt a munkám. Amikor a főnökeim, ismerőseim megtudták, milyen nehéz a helyzet Kárpátalján, felajánlották a segítségüket. Nyíregyházán találtak nekünk albérletet, kifizették a kauciót és a lakbért egy hónapra előre. A családom is átjutott a határon, úgyhogy hamarosan indulunk és berendezkedünk. Nem szeretnénk visszamenni Beregszászba, a gyerekeket is Nyíregyházán adjuk óvodába, iskolába. Nagyon izgatottak, boldogok, hogy biztonságban kezdhetnek új életet.