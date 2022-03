– Az elmúlt évek rengeteg változást hoztak az életünkbe, a szakképzési törvény módosításai több feladatot adnak, de a Nyíregyházi Szakképzési Centrum arra törekszik, hogy az iskolái révén széles képzési palettát biztosítson a fiataloknak – mondta Gurbánné Papp Mária, a szakképzési centrum főigazgatója csütörtökön, a Bencs László Szakképző Iskola új pályaorientációs tantermének átadóünnepségén. Hozzátette: a változatos oktatási formákon keresztül mindenkinek lehetőséget biztosítanak arra, hogy megtalálja a hozzá leginkább illő tanulási utat, és szakmát szerezve tudásával segítse Nyíregyháza és vonzáskörzetének gazdaságát.



Országosan is kiemelkedő



– A szakképzés jól működik, a technikumok is eredményesek. Kiemelt szerepet kapnak a rugalmas tanulási utak, amiben a Bencs országosan is felhívta magára a figyelmet. A most átadott terem egy orientációs évfolyamnak ad majd otthont. Azoknak a nyolcadikosoknak szeretnék segíteni, akik bizonytalanok a pályaválasztásban. A centrum sok energiát fektet pályaorientációra, de vannak olyanok, akik nem tudják, milyen szakmát válasszanak – hívta fel a figyelmet a főigazgató.



Gurbánné Papp Máriától megtudtuk, a fiatalok az új programnak köszönhetően megismerhetik az iskolák ágazatait, szakmáéit, amihez az Alkotóműhely és a megyei kereskedelmi és iparkamara is támogatást nyújt. – A sikerhez egy jó ötletre volt szükség, és bízom benne, hogy sok ilyenről számolhatok be a jövőben – tette hozzá.



– A szociális területen dolgozva folyamatosan találkozom a Bencs diákjaival és pedagógusaival. A számos közös programon élményekkel gazdagodtunk, és mindig lehetőség nyílt a beszélgetésre ezekkel az emberekkel. Rádöbbentem, itt különleges kapocs köti össze a diákokat és a tanárokat – ezt már Nagy Szabina önkormányzati képviselő mondta a jelenlévőknek. Kiemelte: a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy kibontakozhasson a tanulók személyisége, és felszínre kerüljenek a képességeik. Ezt a rengeteg munkát a diákok is átérzik, tudják, a jövőjük építésén dolgoznak a szakemberek. Példaértékű az iskola nyitottsága, és a rugalmas tanulási utak program is az ország többi szakképzési intézményének is. Másoknak is át kell venniük ezeket a jógyakorlatokat, hiszen a gyermekek jövője múlhat rajta, ők pedig a jövő országát építik – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.



Megnyílik a lehetőségek kapuja



A Rugalmas tanulási utak programról Hudacsek Lászlóné, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai elnökhelyettese tájékoztatta a résztvevőket. Elmondta, az alternatív tanulási utakkal csökkenthető a lemorzsolódás.



– Egyes tanulók a kompetenciahiány vagy nehéz családi háttér miatt korábban nem tudtak szakmához jutni, de már nekik is segíthetünk. A három program (az orientáció, a dobbantó és a műhelyiskola) különféle célcsoportnak szól, de sok bennük a közös. Az orientáció azokat célozza meg, akik nem biztosak a pályaválasztásban, tanulási nehézségeik voltak az általános iskolában, de elvégezték a nyolc osztályt. Előttük kitárjuk a kaput, fejlesztjük a kompetenciáikat, felkészítjük őket a későbbi szakmatanulásra. A foglalkozásokat is megismerik az előkészítő évfolyamon, így megerősödnek, megismerik önmagukat és a környezetüket, majd kiválaszthatják azt az irányt, amit kellő elhivatottsággal vihetnek végig – hangsúlyozta Hudacsek Lászlóné.