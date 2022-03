– Az 1848-49 -es forradalom és szabadságharc örökre beleégett a nemzet emlékezetébe, 174 éve minden március 15-én megemlékezünk róla, ez a mi kokárdás ünnepünk, ez ami szívbeli ünnepünk, nem felejtjük őket, Kossuthot, Petőfit, Vasvárit, Jókait, Bem apót és az aradi tizenhármat sem. Senkit sem. Ők voltak azok, akikre szellemi elődökként tekintünk, ők voltak azok, akik nélkül most nem biztos, hogy lenne Magyarország. Példát mutattak hazaszeretetből, megfontoltságból, lemondásból és önfeláldozásból. Sok évszázadon át járt a magyar lehajtott fejjel, de 1848 márciusában ez megváltozott, felemeltük a fejünket, és azóta senkinek nem sikerült a szabadság eszméjét kiűzni a szívünkből. Azóta vagyunk egy nemzet, s tudunk egy emberként cselekedni – hangsúlyozta dr. Vinnai Győző, majd a márciusi ifjak történelmi nagyságát, hitelességét méltatta.

Elmondta, akkor is és ma is hiteles emberekre van szükség, akiknek a neve garancia arra, hogy amit elkezdenek, azt véghez is viszik. Olyan politikusokra volt szükség '48-ban, akik nem ígérgettek felelőtlenül, és amit ígértek, az be is tartották.

– Nem vagyunk különálló sziget, a 21. században nem létezhetünk a világ többi része nélkül. Magyarország kis ország, de erős nemzet vagyunk. Érezhetjük a mindennapokban, hogy az ország sorsa sajnos nem teljesen csak a magyarság kezében van: Európai Unió, Nemzetközi Valutaalap, gazdasági válság, nemzetközi olajválság, háború és még hosszan sorolhatnám azokat a tényezőket, amelyek alapjaiban befolyásolják hazánk sorsát. Nem lehet széllel szemben vitorlázni, viszont lehet a szeleket jól kihasználni, és a számunkra kedvező szeleket haladásunkra fordítani. Talán manapság sokkal több a külső tényező, mint akkoriban volt, de egy biztos ma is: ha a nemzet nagy többsége ugyanazt akarja, akkor azt el is lehet érni, csak cselekedni kell, törekedni kell, mint 48-as elődeinknek, s ragaszkodni kell a polgári demokrácia értékeihez – hívta fel a figyelmet a térség országgyűlési képviselője, majd befejezésképp arra is utalt, milyen sokat lépett előre Nyírtelek az utóbbi években, mennyi minden valósult meg az ott élő emberek közös munkájának köszönhetően. Kitért arra is, a szomszédban háború dúl, legyünk szolidárisak a menekülőkkel, segítsük adományokkal őket.

Az ünnepi szónoklat után a Királytelek Vigadó színpadán a Szent Anna Katolikus Általános Iskola negyedikesei elevenítették fel a 174 évvel ezelőtt történt eseményeket, majd Szekeres József polgármester beszéde következett. Elmondta, a helybeliekhez a nemzeti ünnepen egy tősgyökeres nyírteleki szólt, aki a szívén viseli a város sorsát. Utalt ő is a háborúra, kiemelve azt, hogy e nehéz időkben a kapaszkodó, amihez mindig visszanyúlhatunk, ahonnan elindultunk, nem más, mint a saját kis közösségünk. A honvédek már sorfalat álltak a Királytelek Vigadó előtti parkban az 1848-49-es szabadságharc hőseinek emelt emlékműnél, ahol a jelenlévők koszorúkat helyeztek el az ünnepség végén.