Beregsurány 2 órája

Szeretetcunami fogadta Böjte Csabát

Miközben a frissen sült palacsinta illata lengte be az orosz-ukrán konfliktus következményei miatt létesített beregsurányi segítségpontot (a bejáratnál is ez áll: Help Center), keserűséggel teli, fáradt, gondterhelt emberek szálltak ki a kisbuszokból péntek délután: Ukrajnából menekültek érkeztek, akiket készséggel fogadtak az önkéntesek, majd irányították őket a szakemberekhez.

Az egyik sátorból George Pataki lépett ki, aki 76 évesen, New York korábbi kormányzójaként kötelességének érezte, hogy személyesen tájékozódjon az aktuális határszéli viszonyokról.

Az Aranyosapátihoz ezer szállal kötődő magyar származású amerikai politikus nem gondolta volna, hogy háborús helyzet közvetlen közelében keresi fel a szülőföldjét. „Kész vagyok” – mondta magyarul a média képviselőinek, aztán angolul folytatta:

– A szomszédos országban háború dúl, ami elszomorító. Rettenes látni az ukrajnai fronton történtekről szóló híradásokat. Erre a helyzetre jól reagált a magyar kormány: lenyűgöző, ahogy minden segítséget megad a menekülteknek. Több millió ukrajnai ember - többségükben nők és gyermekek - kénytelen voltak elhagyni az otthonukat. Szerettem volna személyesen tájékozódni arról, hogy miként lehet segíteni a hazájukból menekülőkön. Meleg ruhára, takarókra, orvosi felszerelésre van a legégetőbb szükség. Ha majd visszatérek az Egyesült Államokba, minden lehetőséget megragadok arra, hogy felhívjam az amerikai kormány és közvélemény figyelmét: az eddiginél is jóval többet kell tenni a menekültek ellátásának támogatásáért. Sajnos, fel kell készülni a további menekülthullámokra.

– Már többször jártam itt, és ami az elmúlt két hétben történt, az példaértékű: az egész ország összefogott, a magyar emberek hatalmas lelkierőről tettek tanúbizonyságot – közölte Szentmihályi Alexandra kormányszóvivő, majd hozzátette: – Jó volt hallani az elismerő szavakat George Patakitól, aki Magyarország nagy barátja. A karitatív és segélyszervezetektől a civilekig, a helyi önkormányzatokig és az itt élőkig mindenki azt a lehetőséget kereste, hogy éppen hol tud segíteni. A kormány döntött: 3 milliárd forinttal támogatja a Segítségpontokon dolgozó szervezetek munkáját. Az elmúlt napokban bebizonyosodott, hogy számíthatnak Magyarországra a háború elől menekülők. Továbbra is prioritás a magyar emberek biztonsága.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke megerősítette, hogy a pénzadományok mellett elsősorban tartós élelmiszerre, pelenkára van szükség, amiket a segélyszervezetekhez, illetve az Aranyosapátiban már működő segélyraktárba juttathatnak el az adományozók.

– Megrázó, hogy milyen emberi sorsokkal találkozunk, és megható látni az óriási összefogást Magyarországon – jegyezte meg Soltész Miklós. Folyamatosan érkeznek a támogatások a Híd Kárpátaljáért Program által működtetett 1357-es segélyvonalon keresztül az ukrajnai menekültek megsegítésére.

Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője közölte:

– Flottul és gördülékenyen működik a menekültek ellátása, köszönet mindenkinek, aki bármilyen szerepet vállal benne.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója elmondta, hogy 25 kárpátaljai menekültet fogadtak be Csobánkán:

– Nem elég az étek vagy a jó szó, szükség van a hit erejére, a reményre, ezért tartottam fontosnak, hogy eljöjjek ide. Hihetetlen az a szeretetcunami, ami itt fogadott.

