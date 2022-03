A Magyar Közút Nonprofit Zrt. soron kívül olyan egyedi táblákat gyártatott és helyez ki az ukrán határ közelében, mellyel segítik a Híd Kárpátaljáért programban résztvevőket és azokat, akik a kijelölt segítségpontokat keresik. A magyar, angol és ukrán nyelvű táblákat, illetve útirányjelzőket kedden kezdték el telepíteni a szakemberek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még vasárnap soron kívül kezdett el új, egyedi jelzésű táblákat tervezni és gyártatni a Híd Kárpátaljáért programhoz kapcsolódóan. Az Ukrajna felől érkező menekültek eddig a határon várták a magyarországi rokonokat, hozzátartozókat és ismerősöket, hogy onnan folytathassák tovább útjukat. Magyarország Kormánya ugyanakkor az érintett polgármesterek és karitatív szervezetek segítségével 5 segítségpontot jelölt ki, hogy a bajbajutottak szervezetten várhassák segítőiket, illetve, hogy a határhoz vezető útvonalakon a folyamatos és biztonságos közlekedés is fenntartható legyen. A segítségpontokon az ott tartózkodók ételt és italt is kapnak.

A közútkezelő a kisvárdai, mátészalkai és vásárosnaményi mérnökségein keresztül a segítségpontokhoz vezető főbb utakon helyez ki táblákat, útirányjelzőket újonnan telepített oszlopokra. Ezekben közös, hogy sárga alapon fekete színnel, magyar, angol és ukrán nyelven közölnek információkat, útirányokat, illetve egy híd piktogramot is elhelyeznek a programra utalva. A társaság ezen kívül az M3-as autópálya érintett szakaszán az út felett található digitális, változtatható jelzésképű tábláin is megjelenteti ezen információkat, illetve a segítségpontoknál ugyanilyen arculattal nagyméretű táblákat is kihelyez, hogy a bajbajutottakhoz könnyen és gyorsan eljussanak rokonaik, ismerőseik.

A segítségpontok a következő helyszíneken találhatóak:

Záhony, Kárpát utca 4. – Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

Barabás, Árpád utca 28. – Petőfi Sándor Művelődési Ház

Lónya, Árpád utca 113. – Művelődési Ház

Beregsurány, II. Rákóczi Ferenc utca 1. – Kastélypark

Tiszabecs, Rákóczi Ferenc utca 13. – II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola



A Magyar Közút a Waze nevű közösségi autós applikációval együttműködve külön kereshető helyszínként is megjeleníti a segítő pontokat az autós térképen. A lista elérhető a www.utinform.hu oldalon is.

- Magyar Közút -