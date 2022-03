Felemás zoknik, vidám dallamok, önfeledt mozdulatok: ez fogadott mindenkit, aki hétfő kora délután a belvárosban járt Nyíregyházán. A szívmelengető flashmobbal a Rejtett Kincsek Down Egyesület az EU for Trisomy21 nemzetközi szervezet felhívásához csatlakozott március 21-én, a Down-szindróma világnapján.

– A 21-es kromoszóma három felé osztódása okozza a Down-szindróma kialakulását, ezért lett 03.21. a világnapja. A jeles napot 2012 óta az ENSZ is jegyzi, így az egész világon ünneplik – mondta el lapunknak Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke. – A felemás zokni viselése nagyon régen lett a jelképe ennek a napnak, és még csak nem is igényel különösebb készülődést: mindössze annyit, hogy amikor reggel felkelünk, két különböző színű zoknit húzunk fel. A flashmobot az európai szervezet kezdeményezésére számos nagyvárosban, például Brüsszelben, Párizsban és Londonban is megszervezik, és persze itt Nyíregyházán is csatlakoztunk a felhíváshoz.

Együtt minden könnyebb

Mindazokat, akik valamilyen okból nem tudtak elmenni a rendezvényre, mégis szerették volna kifejezni az együttérzésüket és az elfogadást, egy online megmozdulásra biztattak: a felemás zokniban készített fotók megosztásával a közösségi oldalakon bárki jelezheti a környezetének, hogy csatlakozni szeretne a világnap üzenetének terjesztéséhez.

– Azt gondolom, hogy az embereknek egyre több ismeretük van a Down-szindrómával élő társaikról és így egyre több interakció alakulhat ki, ha pedig ismerünk valamit, akkor annál kevésbé érezzük idegennek. Ehhez azonban az kell, hogy találkozzanak egymással, akár egy ilyen flasmobon, akár az iskolába együtt járjanak a gyerekek, akár a nyílt munkaerőpiacon együtt dolgozzanak – fűzte hozzá Kisari Károly.

– Egész életünkben a gyerekkel és a gyerekekért dolgozunk, ezért úgy gondoljuk, hogy a mai világban fel kell hívni a figyelmet a tolerancia fontosságára, ezen belül főleg arra az elfogadásra, ami a legkisebbeket érinti – hangsúlyozta Kalapos Tamás, a T-Dance Alapfokú Művészeti Iskola elnöke, aki a flasmob alatt segített a jelenlévőknek eltáncolni a koreográfiát. – Már hosszú évek óta dolgozunk együtt a Rejtett Kincsek Down Egyesülettel, és nagy örömmel vállaltuk, hogy részt vegyünk a rendezvényen. A koreográfia és a zene is fix, hiszen a világnapon számos városban táncolnak ugyanígy: ez egy európai kezdeményezés, amely azt üzeni, hogy ezek a gyerekek is fontosak, ők is ajándékok számunkra.

Kell a nyitottság

Mint ahogyan a világ számos városában, egy néhány perces gyakorlás után Nyíregyházán, a Kossuth téren is felcsendült Kimberose, a francia énekesnő Back on my feet című dala, a résztvevők pedig – többek között érintett családok és nyíregyházi oktatási intézmények gyerekcsoportjai – együtt táncra perdültek.

– Érintett szülőkként minden olyan rendezvényen nagyon szívesen részt veszünk, ahol fel tudjuk hívni a többségi társadalom figyelmét az elfogadásra – mesélte lapunknak a nyíregyházi flashmobon Turgonyi Zoltán, aki Down-szindrómával élő kisfiával, Danival érkezett a Kossuth térre. – Erre nagy szükség van ahhoz, hogy a családunk, Dani, és a hozzá hasonló gyerekek élete könnyebb legyen. Sokszor nehéz dolgunk van, de szerencsére egyre többen elfogadóak. Küzdöttünk érte, hogy Dani többségi óvodába, majd iskolába járhasson, és örülünk, hogy ezt elérhettük, mert ez nagyon sokat jelent a fejlődése szempontjából. Ha az emberek nyitottak, sokkal könnyebb lesz az élete mindenkinek.