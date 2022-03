A megnyitón dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő méltatta az 1200 tojásból álló kiállítás jelentőségét. Elmondta, két kislánya is van, ezért minden húsvétkor festenek tojást.

– Szülőként nagyon fontosnak tartom, hogy gyermekeinknek továbbadjuk a különböző tojásfestési technikákat – fogalmazott köszöntőjében dr. Szabó Tünde, aki hozzátette, nem számított arra, hogy ilyen mennyiségű és minőségű „tojáscsoda" várja majd a Kállay Gyűjteményben.

Az államtitkár a szomszédos Jókai-iskolából érkező diákokhoz is szólt, amikor azt mondta, generációról generációra kell átadni a húsvét, a tojásfestés és -készítés hagyományát, technikáját, hiszen ezek hozzátartoznak a magyar hagyományokhoz és kultúrához.

Dr Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere is fontosnak tartja, hogy minél többen, minél több formában emlékezzenek meg a kereszténység legnagyobb ünnepéről.

– Gyerekként én is festettem tojást, de rengeteg új technikát mutatott be nekem is az itt kiállított tojások elkészítője, Mészáros Józsefné Ilike – mondta a pénteki megnyitón dr. Ulrich Attila, majd a megszólítotti vette kezébe a karmesteri pálcát, és vezette körbe, tojásról tojásra a megnyitó vendégeit.

Batikolás, festés, csuhéjkészítés, ragasztás – sorolta a különféle tojásfestési technikákat Mészáros Józsefné, akinek rendhagyó tárlatvezetését érdeklődéssel figyelték a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola diákjai is.

A pénteki rendezvényen Dohanics Lászlótól, a Kállay Gyűjtemény gyűjtemény-vezetőjétől megtudtuk, a kiállításnak lesznek kísérőrendezvényei is, így március 30-án Csatlós Tamás, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség tagja, április 6-án Bodnár Máté református lelkipásztor, míg április 13-án Szilágyi Gábor görögkatolikus pap tart előadást a húsvét, illetve annak előkészületeinek témakörében.