Az élelmezéstudományban régóta emlegetik, hogy miután egyre nehezebb lesz a Föld lakosságának táp­anyagigényét kielégíteni, rovarokat is kell majd fogyasztanunk. Szerencsére a magyar kutatóknak ettől gusztusosabb javaslatuk is akad. Az egyiket például – a nyersen leszedett lucernáról van szó – ugyan a lovaktól kell majd elkunyerálnunk, de megéri. A növényt nedves préselésnek és úgynevezett extrakciós eljárásnak alávetve kiváló, emberi fogyasztásra és takarmányozásra is alkalmas fehérjeforráshoz juthatunk.

Élelmiszer és takarmány

Amikor a zöld lucerna-biomasszát kipréselik, majd a benne lévő fehérjét kicsapják, elkülönítik, létrejön egy úgynevezett barnalé. Ez a lucernasavó, tele hasznos mikro- és makroelemekkel, remek antioxidáns vegyületekkel. Felhasználásával készülhet tápoldat, takarmány, étrend-kiegészítő vagy éppen funkcionális élelmiszer. Mindez számunkra azért is érdekes, mert a témával a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának Növénytudományi Intézetében foglalkoznak, magyar, olasz és amerikai lucernafajtákat vizsgálva. Másfelől a debreceni kutatókkal a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium is munkakapcsolatban áll. Egyik diáklányuk, a most 11. évfolyamos Kovács Emília biológiatanára, dr. Koncz Gábor gondoskodása mellett a szóban forgó tudományos problémákra keres megoldást.

– Minden a Debreceni Egyetem által szervezett egyhetes nyári táborral kezdődött. Ez volt az első alkalom, hogy egyetemi kutatásba nyerhettem bepillantást. Ezt követően sikerült dr. Koncz Gábor tanár úr segítségével – ő ugyancsak kutatott az egyetemen – csatlakoznom a barnalé-kutatócsoporthoz – beszélt az indulásról Emília. – A kutatni vágyó diákok sok lehetőséghez jutnak a tanár úr kapcsolatainak köszönhetően. Gyakran hallunk – manapság szinte már közhelyszámba megy – a Föld rohamos túlnépesedéséről, a szakemberek lázasan keresik azokat az alternatív megoldásokat, amelyekkel fenntartható marad a világ élelmezése. A hazai kutatók pontosan látják, hogy a növények komoly fehérjeforrást jelenthetnek, így indultak el a lucernafélék irányába is. A szóban forgó barnalé nagy mennyiségben kikerülve a természetbe komoly károkat képes okozni, újrahasznosítva viszont többféle felhasználási lehetőséget kínál – magyarázta a diáklány.

Megannyi tapasztalat

Nem kétséges, mekkora élményt jelentett számára, amikor testközelből figyelhette meg a kutatók munkáját, sőt a fehérje kinyerésébe, a tartósítási eljárásba, illetve a különböző növényi kezelési folyamatokba is bekapcsolódhatott. – A kísérletek során dr. Bákonyi Nóra koordinálta a munkámat, jelenleg a barnalé mezőgazdasági hasznosítását tesztelem öntözéses kísérletekben – tette hozzá.

Emília nem érdemtelenül kapott ilyen lehetőséget. Korábban több hazai és nemzetközi versenyen is sikerrel szerepelt, de arra a legbüszkébb, hogy országos első lett a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj versenyén, ami után a kutatási eredményeit a Sándor-palotában is bemutathatta.

– Úgy volt, hogy a nemzetközi döntőt Stockholmban rendezik, de a járvány miatt online tartották. Nekem nagyon sok hasznos tapasztalatot hozott, és az idén nyáron is készülök kiutazni a svéd fővárosba. Ugyanezzel a témával neveztem az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciájára is. Környezettudományi szekcióban tavaly és az idén első lettem, a nemzetközi döntőben pedig különdíjas, mindezek után természetesen az aranyérem a kitűzött cél, ami azért sem elérhetetlen, mert egy kiforrottabb, komplexebb előadást viszek, és a szakmai angoltudásom is stabilabb lett. Felkészítőm – akinek a területen már nagy tapasztalata van, hiszen nem én vagyok az első nemzetközi versenyekre vitt diákja – amúgy is mindig azzal bátorít, hogy angolul könnyebb előadni, mint magyarul. Nem hittem el, amíg meg nem tapasztaltam: tömöríteni, ténymegállapításokat tenni valóban egyszerűbb angolul.

Mindezek után azon kicsit meglepődtünk, hogy a fiatal kutató nem mezőgazdász lesz, idegsebésznek készül, és Amerikában tervez karriert építeni. Azért mindenképpen fontosnak tartotta elmondani, hogy már most hálával tartozik iskolájának és tanárainak.

Szigorú, de felnéznek rá

– A Besinek jól felszerelt laboratóriuma van, ahol nagyon sokat kísérletezhetünk, én mégsem ezt, hanem az emberi tényezőt, tanáraink szakértelmét, áldozatvállalásait emelném ki. A megoldásokra nem tankönyvek vezetnek rá elsősorban, hanem a jelenségek vizsgálata. Koncz tanár úr problémaközpontú gondolkodásmódját először nagyon nehéz volt megértenem, ma már belátom, mennyire célravezető. Neki köszönhetően nagyon megszerettem a biológiát, meg akarom érteni a környezetünkben lezajló változásokat, testünk működését, a molekuláris folyamatokat. Jó érzés felismerni az összefüggéseket, megérteni, mi zajlik körülöttünk és bennünk. A tanár úr szigorú ember, mégsem fél tőle senki, felnézünk rá. Jó hangulatú óráin enged gondolkodni, kiaknázhatjuk a kreativitásunkat. S mivel pontosan tudja, mire van szükség egy jó érettségihez, örömmel bízzuk rá magunkat.

A mester és tanítványa: dr. Koncz Gábor a tanítványával, Kovács Emíliával

Fotó: Iskola