– Az elmúlt évek eredményei bebizonyították, mennyire fontos a területvédelmi tartalékos szolgálat, hiszen ezek a katonák nem csupán a rendezvényeken teljesítenek szolgálatot, de tevékenyen részt vesznek a hadisírgondozásban is – mondta Polyák András ezredes, a területvédelmi ezred leköszönő parancsnoka pénteken, az ezred parancsnoki beosztás átadás-átvételi ünnepségén. Hozzátette: a hivatásos állomány kimagaslóan végzi a kiképzési feladatokat is, hogy minél felkészültebb tartalékosok szolgálhassák a hazát.







Magasan van a léc





– Az ezred tartalékos és hivatásos állománya a koronavírus-járvány alatt rengeteget dolgozott a hatékony védekezés érdekében, ahogy a határ védelmét is ellátja a rendőrséggel karöltve. Büszkén mondhatom, hogy egyre többen választják a tartalékos szolgálati formát, s mára több mint négyezren tartoznak az ezred kötelékébe – hangsúlyozta az ezredes.





Az ezred irányítását Vantal Zsolt ezredes veszi át Polyák Andrástól, s mint mondta, megtiszteltetés meglengetni a csapatzászlót, ugyanakkor a nehéz lobogó nehéz feladatokat is takar.





– Ott voltam 2017-ben a területvédelmi ezred rendszerének születésekor, most pedig látom, milyen sikerek állnak 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred mögött. Nehéz dolgom lesz, Polyák András ezredes magasra tette a lécet, amit nem elég megugrani, magasabbra is szeretném helyezni azt – mondta az új parancsnok, aki szerint a többi tartalékos ezrednek is példamutató, hogy az itteni területvédelmi tartalékosok a külföldi missziókban is helyt állnak.





– A honvédségnek nagyon fontos a katonai toborzás és a tartalékos szolgálat területe, ugyanis mi vagyunk a sereg arca, velünk találkoznak először az emberek. Tudom, mennyire jó a kapcsolat a környékbeli polgárokkal, és azon leszek, hogy ezeket ápoljam, tovább erősítsem – emelte ki Vantal Zsolt ezredes.





Az eseményen jelen volt Apáti Zoltán dandártábornok, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokhelyettese is, aki arról számolt be, 2017-ben még sokan nem gondolták, hogy ennyire sikeres lesz a tartalékos rendszer.



– Polyák András ezredes hozzáállása és munkája elengedhetetlen volt a sikerhez, amit jól bizonyított a Covid-járvány is. Az első hullám idején érkezett az utasítás, hogy hívjunk be 200 tartalékost a védekezés megerősítésére, továbbá az intézmények fertőtlenítésére, és elképesztő teljesítmény volt, hogy mindössze három és fél óra összeállt a csapat, 72 óra múlva pedig már meg is kezdték a felkészülést a speciális feladatokra. Most egy újabb kihívás áll előttünk, a szomszédos háború más nehézségekkel szembesíti a hivatásos és tartalékos állományt, de biztos vagyok benne, hogy sikerrel veszik majd az akadályt – hívta fel a figyelmet a dandártábornok, aki a személyi változások okairól is beszélt.





– Az áthelyezésekre azért volt szükség, hogy minél hatékonyabban kamatoztathassuk a parancsnokok tudását. Polyák András ezredes a jövőben Budapesten, a tartalékos rendszert fejlesztését szolgáló főnökségen dolgozik majd.

MI