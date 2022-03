Emberemlékezet óta nem tartottak istentiszteletet csütörtök kora délután a kéki református templomban. Többek között ezért is volt ez kivételes alkalom: a kisközség református hívei közösen adtak hálát azért, hogy megújulhatott a közösségi házuk és a közel kétszáz éves templomuk korszerűsödhetett. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, melyen a helyi gyülekezett mellett Soltész Miklós is részt vett. Az istentisztelet után az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kifejtette: az elmúlt bő egy évtizedben a Kárpát-medence magyar lakta részein háromezer templom újult meg, több mint kétszáz épült, és közel ezerötszáz közösségi házat alakítottak ki. Ez a hívek összefogása nélkül nem sikerült volna.

A béke a legfontosabb

– Egyházaink közösségeket teremtenek, melyek ereje most mutatkozik meg igazán, amikor naponta több ezer ukrajnai menekült érkezik hazánkba a háború miatt. Mi lenne, ha a mi asszonyainknak, gyermekeinknek kellene mindent hátrahagyva menekülniük? Hála Istennek, nekünk most nem az a feladatunk, hogy a férfiakat, a fiainkat háborúba küldjük. Segítenünk kell, békességet teremteni, és azokat támogatni, akik szintén ezért munkálkodnak – magyarázta Soltész Miklós, s hozzátette: az április 3-ai választáson erre lehetőségünk nyílik.



– Régi álmunk vált valóra a kéki gyülekezeti terem felújításával. Reményeink szerint méltó helyet biztosít majd a lelki táplálékot keresőknek és a közösségi hitélet megerősítéséhez – mondta köszöntőjében Poór Sándor polgármester. A részletekről Pápay Gábor lelkipásztor számolt be. Mint azt hangsúlyozta: a beruházás célja az épület külső és belső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése mellett egy többfunkciós közösségi tér létrehozása volt. Erre közel 49 millió forintos kormányzati és uniós forrás állt a rendelkezésükre. Emellett pályázati úton padfűtést szereltethettek be a templomban, melynek salétrom- és gombamentesítésére is támogatást nyertek – összesen ötmillió forintot.

Öt irány

Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője zárásként elmondta: az embernek egész életében öt irányba kell tekintenie.

– Először is mindig előre, hogy pontosan tudjuk, merre kell mennünk, mi a célunk. Fontos azonban, hogy olykor hátra nézzünk, mert a múltunk ismerete nélkül nem lehet biztos a jövőnk. Ahhoz, hogy senkit ne tiporjunk el, lefelé is figyelnünk kell, de az is fontos, hogy oldalra nézve tudjuk, ki van mellettünk, kire számíthatunk örömben, bánatban, bajban. Keresztény emberként pedig mindig felfelé kell néznünk, hiszen akkor tudjuk, mi vár ránk, mert a Jóisten szeret minket, és talán ez a legfontosabb – mutatott rá Seszták Miklós.



Az átadó ünnepség a közösségi házban folytatódott, amit Koncz Imre, a Szabolcs-Beregi református Egyházmegye esperese áldott meg.