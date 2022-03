A gazdasági nehézségek és a járvány után most a háborús veszélyekkel is szembe kell néznünk. A kormánypártok a magyar érdekeket tartják szem előtt, nem mások elvárásait – jelentette ki Dömötör Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, aki szerda este tartott sajtótájékoztatót Kállósemjénben, ahol választási fórumra hívta az érdeklődőket a Fidesz-KDNP.

A rendezvény előtt Dömötör Csaba felhívta a figyelmet: a következő választás tétje, hogy megőrizhessük hazánk biztonságát egy veszéllyel teli időszakban. Hozzátette: a gazdaság teljesítményét és eredményeit nézve is hosszú utat jártunk be. „Visszafizettük az IMF-hitelt, a stratégiai ágazatokban növeltük a magyar tulajdon arányát, és igyekeztünk visszaállítani a munka becsületét. Mindezt jól mutatja, hogy 12-ről 4 százalékra csökkent a munkanélküliség – részletezte az államtitkár. Összegzésében rámutatott: a gazdaság újraindítása is eredményes volt, a több mint 7 százalékos növekedés lehetővé tette a 13. havi nyugdíj kifizetését, a családi adó-visszatérítést és a 25 év alattiak adómentességét is.