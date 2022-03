Aligha meglepő, hogy nincsenek könnyű helyzetben Kárpátalja települési önkormányzatai, és a sűrű újságírói megkeresések is nehezítik a munkájukat. Beregszász első emberét, Babják Zoltánt szerdán hívtuk fel telefonon: arra voltunk kíváncsiak, milyen gondokkal viaskodnak éppen, hogyan tudják fenntartani a rendet és a zavartalan működést.

Van víz, villany, gáz

– Beregszász egyelőre zavartalanul működik, a mi feladatunk az, hogy mindezt most, és a jövőben is folyamatosan fenntartsuk. Természetesen a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy bármikor megszűnhet az élelmiszer-ellátás keletről, ez az, ami a legkevésbé átlátható. Egyelőre a boltok működnek, az üzletekben kenyeret még lehet kapni. Ivóvíz van, a város víz-ellátása és szennyvízelvezetése működik, a közvilágítás is, és a gázszolgáltatás ugyancsak folyamatos. Levelet küldtünk a testvérvárosainknak, aggodalmunknak hangot adtunk, ezeket publikáltuk is. Tartós élelmiszerre és ivóvízre mindenképpen szükség van, de ugyanígy szükségünk lehet még üzemanyagra is. Bizonyos töltőállomásokon már csak 20 liter üzemanyagot adnak a normatíva szerint, némely üzemanyagkút, töltőállomás bezárt.

– A beregszászi önkormányzat hadi-ügyrendbe állt, a teljes személyzetünkkel a közösség szolgálatán dolgozunk, a legfontosabb hogy a rendszert működtetni tudjuk. Az elöljáróink a munkahelyükön vannak, hiszen egy negyvenezres közösségnek biztosítanunk kell a hétköznapi szükségleteit. Tudjuk, hogy humanitárius segítség formájában nagy mennyiségű árut készülnek áthozni hozzánk a határon. Egyelőre csak egy-két szállítmány érkezett, mert adminisztratív akadályokba ütköztek. Remélem, hogy a szállítmányok megérkeznek, és mindenhez hozzájutunk, ami a konyháink üzemeltetéséhez szükséges, és hogy jut majd a lakosság szükségleteinek ellátására is – tájékoztatott.

Várják a segélyszállítmányokat

A polgármester úgy látja, hogy Kárpátalja ezekben az órákban még érezhető módon biztonságos térségnek számít, azt persze hozzá kell tenni, hogy az ukrán nemzeti hadsereg ellenőrzése alatt áll.

– A nagyobb ukrajnai városok evakuálása folyamatos, az áthaladó tranzitforgalom, amely a beregsurányi határátkelőhelyet érintve Magyarország felé tart, időnként hosszabb időre vesztegelni kénytelen. Nem ritka, hogy a sorok 8-12 órán át állnak, de olyan is előfordult, hogy 24 órán át kellett vesztegelniük a menekülőknek.

– Bizonyára önök is tudják, hogy 18 és 60 év között a férfiak közül senkit nem engednek ki az országból, a hadkötelesnek számítóknak a beregszászi hadkiegészítő parancsnokságon regisztráltatniuk kell magukat – tette még hozzá. A főpolgármester elmondta azt is, hogy Kárpátalja című hetilap szerkesztőségében zavartalan a munka, szerencsére nem szakadt meg az internetkapcsolatuk. Mint később megtudtuk, a háborús helyzet miatt mostantól már csak online olvashatók az írásaik.