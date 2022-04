A mozi után a televízióban is láthatták a nézők nemrégiben az ­Elkxrtuk című filmet, amely Gyurcsány Ferenc szocialista miniszterelnök kudarcának beismerése, az őszödi beszéd nyomán kirobbant, majd vérbe fojtott tiltakozást dolgozza fel. Az egész országban tüntetéssorozat kezdődött, Nyíregyházán is több mint egy évig minden este demonstráltak az MSZP–SZDSZ és Gyurcsány ellen. Az egyik szemtanú, Dr. Tirpák György, a megyeszékhely képviselő-testületének tagja idézi fel a történelmi pillanatokat.

– Amikor nyilvánosságra került a hírhedt őszödi beszéd a „böszmeséggel”, már aznap este tömegek vonultak az utcára Budapesten. Nyíregyházán másnap kezdődtek el a demonstrációk. Nem volt szükség semmilyen szervezésre, elemi erővel tört fel a tiltakozás, legalább háromezer ember töltötte meg a Kossuth teret – érzékelteti a felháborodás nagyságát.





Kiábrándult a baloldalból



– Le volt zárva a városháza – fűzi tovább az emlékképeket –, a kapuk mögött láttuk a rendőröket, de nem volt rájuk szükség. Ez egy békés tüntetés volt. Feltűnt ugyan egy-két hőbörgő alak, tetőtől talpig fekete ruhában, bakancsban, akik táskáikban kövekkel érkeztek, és be akarták törni az ablakokat, de gyorsan leállítottuk őket. Énekeltünk, Sipos Kund Kötöny esperes úr pedig közös imát kezdett.

Az első nap után folytatódott a tüntetés, minden este összejöttek az emberek a város főterén, én 222 alkalommal vettem részt rajta. A megmozdulásba szinte az összes politikai párt szimpatizánsai bekapcsolódtak. Volt olyan hölgy, aki nyíltan elmondta a tömeg előtt: addig az MSZMP-re, majd az MSZP-re szavazott, de örökre kiábrándult a baloldalból. A józanul gondolkodó szocialisták is látták, hogy mekkora a baj, milyen tragikus hibákat követett el a szociálliberális kormány. Nagy beszélgetéseket folytattunk erről – emeli ki a közös és őszinte kiútkeresést dr. Tirpák György.





Parádé katonaruhában



– Mindig a himnusz eléneklésével kezdtünk – idézi fel a naponta ismétlődő programokat –, aztán többnyire a Jobbik legaktívabb képviselője, dr. Gyüre Csaba vitte a szót, olykor pedig én. Egy verset is írtam a diktátorhoz, Gyurcsány Ferenchez, ezt minden este el kellett mondanom: „Te vagy a nemzet árulója…”

– Tartottuk a kapcsolatot más városok, például Miskolc, Debrecen, Eger, Budapest tüntetőivel, kölcsönösen ellátogattunk egymáshoz. Ugyanígy történt megyén belül is, ezt a Jobbik fogta össze, de 2007 februárjában még Kenderesre is szerveztek két buszt, Horthy Miklós halálának ötvenedik évfordulójára. Gyüre Csabával vittünk egy hatalmas koszorút, s énekeltük: „Édes Erdély, itt vagyunk, érted élünk és halunk.” Csurka István jött oda hozzánk, s hullott a könnye, ahogy mondta: „Vannak még magyarok.”

Nyíregyházán nem maradt el este demonstráció nélkül, jöttek a helyi közélet ismert alakjai, művészek, orvosok, intézményi és egyházi vezetők, olyan egységes és óriási volt a felháborodás. Több mint egy évig minden este 7 órakor gyűlt össze a tömeg, felvonult a Magyar Gárda, alakizott a Nemzeti Őrsereg, Gyüre Csaba is katonaruhában parádézott.





Perrel is fenyegette



– Nehéz lehet erre visszagondolnia neki és a Jobbiknak is, már ami megmaradt belőle – jegyzi meg dr. Tirpák György –, mindenki látja a 2018-as választás utáni pálfordulást, ami a párt széthullásához vezetett. A szocialista kormány és városvezetés, de legfőképpen a Gyurcsány Ferenc elleni tüntetések élére Gyüre Csaba állt, szimbolikus alakjává válva, most meg szövetségesek. Pedig Csabai Lászlóné akkori polgármester politikai terroristának nevezte, és érdemes emlékeztetni, hogy Lengyel Mátét is perrel fenyegette, kijelentve, hogy nem tud vele leülni egy tárgyalóasztalhoz. Most már támogatja őt (erről a videó a Szabolcs Online-on megtekinthető).

A tiltakozás erőt sugárzó, de méltóságteljes és békés volt. A rendőrséggel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, egyeztettünk, soha nem kellett intézkedniük. Vártuk, hogy történjen valami, de a városvezetés nem fogadta a tüntetőket, és Gyurcsány Ferenc is kihúzta 2009-ig. Ám ne feledjük: már 2006 októberében megbukott volna, ha a személyét érintő bizalmi szavazást nem nyílt, hanem titkos szavazással tartja meg a parlament.



Erre nem volt mód, így a politikai agónia elhúzódott, és csúfos véget ért: széthullott az MSZP–SZDSZ-koalíció, Gyurcsány végre kínkeservesen lemondott. Utána alig akarta valaki elvállalni a kormányfői tisztséget, és ismerjük a folytatást: jött Bajnai és a további megszorítások, benne adó- és áremelés, a szociális juttatások megvonása. Ennek 2010-ben a Fidesz megsemmisítő győzelme vetett véget – zárja történelmi pillanatok felidézését dr. Tirpák György.



Borítókép: Sokan emlékeznek és emlékeztetnek a Gyurcsány vezette kormány ámokfutására | Fotó: mediaworks-archív