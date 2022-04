Persze csak azután, ha már újra levegőhöz jutottak vasárnap éjszaka óta. Keresik a szót, keresik a hangot, de számukra nem kétséges, hogy rajtuk kívül mindenki ostoba. Képtelenek értelmezni a szembe jövő tömeget, pontosan úgy, mint aki elnézte a felhajtót az autópályán.



Volt itt egy nagy összefogás, melyben nem is oly rég egymást perrel fenyegetők, fasisztázó-kommunistázók, egymástól ezerszer elhatárolódók kötöttek alkut, és rögtön „fideszes bérenc” lett, aki kicsit is kételkedett benne, hogy ez egy erős, stabil és őszinte szövetség. Nem volt az. Megmutatta az előválasztás cirkusza országosan és itt, a megyénkben is, majd a bukás éjszakája, amikor a közös miniszterelnök-jelölt magányosan magyarázta a kudarcot. Nem állt mellé senki, aki egészen addig messiást, győztest, Kapitányt kiáltott. Gyurcsány és felesége, Dobrev, Jakab, Cseh, Karácsony, Fekete-Győr és a többiek a legvégén már a látszatra sem adtak. Ez jellem kérdése, miként az is, hogy pár órán belül jó nagyokat rúgtak Márki-Zayn. Hogy mennyire lett volna ez kormányképes erő, azt szerencsére már csak a képzeletünkre bízhatjuk, az viszont tény, valamit megint elk…, bocsánat, elszúrtak, és nem kicsit. Nagyon. Ekkora böszmeséget nem látott még a világ. Ennyire futotta 2006 óta.



„A hatalom a népé” – hangzott a kormányváltónak hitt kampányszlogen, és ez nagy igazság. A nép döntött, s ha az ellenzék komolyan veszi a feladatát, akkor a történelmi felsülés okainak kutatását nem a vidék még durvább sértegetésével, patkányozással kezdi, hanem önértékeléssel. Az országban és a megyében is hiteles, meggyőző karaktereket keres a súlytalan, pitiáner politikusok helyére, és uram bocsá’ kész a konstruktív együttműködésre, ha az a közjót szolgálja. Például megszavazza a béremelést, az adócsökkentést, a gyermeket nevelők támogatását, mert ezekre eddig képtelen volt. Egy küldetéséhez felnövő ellenzékre szüksége van az országnak, mert a verseny a sportban és a politikában, a parlamentben is segít kihozni a jobb teljesítményt egymásból. Ehhez viszont nem elég kifeszíteni egy obszcén transzparenst, síppal, krumplival és kereplővel hőbörögni. A kocsmastílus helyett dolgozni kell, sokat és jól. Azt köszöni meg a választók józan, normális többsége. Ha úgy tetszik: a gombák.

- Nyéki Zsolt -