Békés, nyugodt hangulatban telt a választás április 3-án, vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 571 szavazóköré-ben – mondta el lapunknak dr. Papp Csaba megyei jegyző. – Rendkívüli esemény nem történt. Megyénkben 428 119 választópolgár szavazhatott, ebből 276 955-en járultak az urnák elé, megyei szinten 64,69 százalékos részvételt produkálva.

Este 7 órakor a szavazókörök bezártak, Tiszavasváriban a sorban állás miatt 16 perccel tovább tartott a voksolás.

Megyénkben a választókerületi eredményekben változás nem történt, valamennyi képviselő megtartotta mandátumát és folytathatja a megkezdett munkát.



A vasárnapi országgyűlési választáson nyertes egyéni képviselőket kérdeztük: Hogyan fogják képviselni választókerületük érdekeit a parlamentben?

Dr. Szabó Tünde, 1-es számú választókerület:



Győztünk! Egy szó jut eszembe ennek apropóján: Köszönöm!

Köszönöm mindenkinek a támogatását, és a bizalmat, és a bátorítást.

Köszönöm a családomnak a megértést, a stábomnak a munkát, a lelkes önkénteseknek, aktivistáknak pedig a sok önzetlen támogatást – mindannyian nagyon sokat tettek a közös sikerért. Rengetegen gratuláltak az elért sikerhez. Az odáig vezető út során érzékelhető, hogy az egyik legnehezebben nyerhető választókörzetben indultam el. Az ellenzéki összefogással az ellenzék biztos volt abban, hogy nincs esélyem a győzelemre, de a végeredmény teljesen mást mutat. Bebizonyosodott újra, hogy Nyíregyháza már nem „szoci”, hanem fideszes város. Sokat nyomott a latba, hogy dr. Kovács Ferenc polgármesterrel hosszú időn át kiválóan együttműködtünk, rengeteg közös fejlesztésre lehetünk büszkék az elmúlt időszakban. Ha manapság a városba érkezik egy látogató, rácsodálkozik arra, hogy ez egy élhető, barátságos, folyamatosan gyarapodó, modern település. A győzelem jóleső érzéssel tölt el, ugyanakkor kötelez is egyben: továbbra is előre megyünk és a fejlődés egyáltalán nem áll meg, sőt, új fokozatba kapcsolunk. Természetesen akik nem rám szavaztak, őket is ugyanúgy képviselem a Parlamentben, hiszen nekem Nyíregyháza és az itt élők jövője számít a legfontosabbnak.

Dr. Vinnai Győző, 2-es számú választókerület:



Az első szó a köszöneté, az kettes választókerületben erős felhatalmazást kaptam az emberektől, hogy a következő ciklusban is képviselhessem a térséget. Köszönöm, hálás vagyok, mert a voksok azt jelzik számomra, hogy jó úton járunk. Szerintem, fontos az emberek közti folyamatos jelenlét, nemcsak a kampányban, hanem négy évig folyamatosan nyomon kell követni, mi történik a választókerületben. Beszélgetni kell az emberekkel, hogy érzik magukat, milyen az egészségük, van- e munkahelyük, és milyen fejlesztéseket tartanak fontosnak. Egy országgyűlési képviselő felelősséget vállal a választókerületéért, a térség fejlődéséért kell küzdenie a Parlamentben, valamint segítséget kell nyújtania a fejlesztési források felkutatásában, igénylésében is. A következő időszakban lesz lehetőség ezekből is részesülniük településeinknek. A munkahelyteremtés továbbra is sarkalatos kérdés marad, a szakemberek képzése a foglalkoztatás javítása. Ezeken túl az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére is folyamatosan gondot fordítunk, s fontosnak tartom, hogy a gyerekek neveléséhez-oktatásához korszerű óvodákat, iskolákat biztosítsunk. A fiataloknak pedig olyan lehetőséget nyújtsunk, melyek vonzóvá teszik számukra Nyíregyházát és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.

Dr. Seszták Miklós, 3-as számú választókerület:



Bebizonyítottuk, hogy az egység és az összetartás meghozza a sikert! Példaértékű eredményt értünk el megyei szinten is, hiszen az országban a legtöbb Fideszre leadott szavazat hozzánk érkezett. A megye bebizonyította, hogy tudja, merre kell mennünk: előre kell haladnunk, és nem hátra. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, az önkéntesek munkáját, az imát, amit értünk mondtak. Köszönöm a szavazóknak, hogy lehetőséget kaptam tőlük egy újabb négyéves ciklusra a parlamentben. Megközelítőleg annyi szavazattal zárom a mostani választást, mint az előzőt, ez magáért beszél, azt jelzi: jól dolgoztunk, s az emberek voksaikkal értékelték az elmúlt évek munkáját. Sok-sok feladat áll előttünk, az egyik legfontosabb prioritás a közlekedési infrastruktúra továbbfejlesztése, az M34-es autópálya országhatárig történő elvezetése. Mivel a minőségi munkaerőből egyre nagyobb hiány van megyénkben, ezért gondolkodnunk kell olyan szintű technológiai fejlesztéseken is, melyekkel nem maradnak le a térségben működő cégek, vállalkozások. Továbbá „láthatóvá kell tennünk” a befektetők számára a fényeslitkei ipari parkot, hogy minél több cég használja ki a benne rejlő lehetőségeket. Mindemellett a kisvárdai térségben húzóágazat marad az élelmiszeripar is.

Dr. Tilki Attila, 4-es számú választókerület:



– Mint a párt megyei elnöke, nagyon örülök annak, hogy mindegyik körzetben a Fidesz-KDNP jelöltje nyert. Azt hiszem, hogy a választókerületemben élő emberek értékelték az elvégzett munkát, aminek van gyümölcse. Örülök annak, hogy bár a választókerületem mindennapi életét jelentősen meghatározza a háborús helyzet, ennek ellenére mégis sokan vettek részt a szavazáson. Talán éppen azért tartották még fontosabbnak az emberek a részvételt, mert mi közvetlenül érzékeltük, mit is jelent valójában a háborús fenyegetettség. Ez meglátszik az eredményen, de nagyon sokat dolgoztunk is. A következő ciklus fő céljai között az infrastrukturális fejlesztések szerepelnek, azok között is a gyorsforgalmi utakra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, gondolok az M49-es, az M3-as, az M34-es utak továbbépítésére. Mindezek mellett további infrastrukturális fejlesztéseket is szeretnék természetesen majd megvalósítani az elkövetkező években. Az itt élő emberekkel, az itt dolgozó polgármesterekkel együtt szeretném folytatni a megkezdett munkát Szent István király Imre hercegnek írt intelmeit megfogadva, szem előtt tartva: „...semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

Kovács Sándor, 5-ös számú választókerület:



– Az első szó a köszöneté, hiszen a választópolgárok nélkül nem lenne győzelem. Büszke vagyok a részvételi arányra, ugyanis a választókerületben közel 70 százalékos volt az arány. Mindez erős felhatalmazást ad, ugyanakkor óriási felelősség is, mivel azokért is dolgozom, akik nem rám szavaztak. A voksok 66 százalékát szereztem meg, ez is igazolja az elmúlt nyolc év munkáját, illetve azt, mennyire fontos az embereknek a béke és a biztonság. Már a következő feladatokra koncentrálok: a folyamatban lévő beruházásokat be kell fejezni, ilyen az M49-es gyorsforgalmi út, vagy éppen a csengeri börtön felépítése, ami évek óta várat magára. Mátészalkán az új városközpont terveit készítjük, Baktalórántházán elkezdődött a sportcsarnoképítés, ahogy a települések érdekeit is képviselni fogom a Magyar Falu Program és a TOP Plusz pályázatain. Az egészségügyre szintén hangsúlyt fektetünk: Mátészalkán folytatódik az egészségügyi iparfejlesztés és a kórházak működését is össze kell hangolni. Az oktatási intézményeinkbe új szemléletet szeretnénk vinni: Baktalórántházán és Mátészalkán a mezőgazdasági középiskolákban olyan fiatalokat szeretnénk képezni, akik a helyi kisüzemekben helyezkedhetnek majd el.

Dr. Simon Miklós, 6 -os számú választókerület:



– Most csak a köszönet hangján tudok megszólalni. Köszönöm a választópolgárok bizalmát, rá fogunk szolgálni. Örömteli a szavazás eredménye és a győzelem, a közös munkának gyümölcse beértett. Mint ahogyan mindig, most is csapatban gondolkodom, és úgy látom, hogy a közösségünk megmutatta: képes megmenteni az országot. Ahogyan a vasárnapi választási eredmények is mutatják, az emberek összefogtak és elutasították a baloldal gyűlöletkampányát.

Az országban, a megyében és a választókörzetben is az elmúlt időszakban soha nem látott fejlődést tapasztalhattunk. Most újra lehetőséget kaptunk, hogy az országot tovább építsük a fiataljainknak és segítsünk nekik, hogy tudjanak dolgozni, letelepedni. Már megvannak a terveink is a következő évekre, egyik legnagyobb feladatunk a munkahely teremtés lesz itt a Nyírségben, ugyanis itt jelenleg 8 százalékos a munkanélküliség, ami az országos átlag duplája.

A foglalkoztatás javításához már hozzá is kezdtünk: néhány nappal ezelőtt a Rosenberger jelentett be új fejlesztéseket Nyírbátorban. Szeretnénk továbbra is kifejezni, hogy megbecsüljük a nyugdíjasainkat és a dolgozó embereket, támogatni a családokat.

Úgy érzem, most alkalmunk lesz arra, hogy ezen az úton tovább haladjunk.