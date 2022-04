– Nagyon sokra becsülöm a Kelet-Magyarország napilapot, mert értékes írásaival elviszi az olvasót ide-oda, nem csupán a megye épített vagy természeti értékeihez, de megtudható belőle, mennyi értékes ember élt, s él Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Járatjuk is már több mint harminc éve az újságot, amelyet azért is szeretek, mert reálisan tálalja a híreket, információkat, ránk bízva a véleményalkotást – vallja a nyírgelsei Kerékgyártó András, aki a Gyűjtse a milliókat! játékunkban lelkesen részt vett, a nyugdíjas védőnő felesége által nyert wellnesshétvége-utalványt érkezett átvenni szerkesztőségünkbe.

Minden rejtvényt megfejt

– Reggelente a feleségem veszi kezébe a Keletet, s miután elolvasta, ő ajánlja figyelmembe azokat az értékeinket bemutató cikkeket, amelyekről tudja, az érdeklődési körömbe tartoznak. Az is ő, aki a lapban megjelenő minden keresztrejtvényt megfejt és nem mulasztaná el egyetlen nyereményjátékban sem a részvételt. E szóban forgó játék nyerteseit közlő cikkben is ő fedezte föl a nevemet, amelyben, ahogy általában szokta, mint résztvevőt megadott. Érkeztek a gratulációk is a Keletet olvasó gelseiektől, aztán jött a telefonhívás a szerkesztőségből – amit elsőre nem értettem –, hogy igen, megnyertük ezt a lehetőséget, várnak.

– Wellnesshétvégéről van szó, de az az igazság, hogy hivatásomnál fogva nekem minden hétvégém az emberek lelki életének ápolásával telik, így leghamarabb nyáron lesz mód igénybe venni ezt a szerencse felkínálta lehetőséget, amit ezúttal is megköszönök – árulja el Kerékgyártó András, akinek maga mögött hagyott 72 életévéről, két informatikus fiuktól ajándékba kapott hat szép unokájáról így első látásra csak ősz frizurája árulkodik.

Borítókép: Kerékgyártó Andrásék nyáron jutnak majd el pihenni | Fotó: Máté János