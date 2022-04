Közel egy hónapig vártuk olvasóink szavazatait a Törzshely 2022 játékunkra a szon.hu portálunkon: arra kértük a megyében élőket, hogy jelöljék a versenyre azokat a vendéglátóhelyeket, ahova a legszívesebben járnak vissza, illetve voksaikkal válasszák ki a kedvenceiket. A megyei éttermek, büfék, kávézók, cukrászdák, pizzázók, sörözők, borozók és pubok február 28-tól mérték össze népszerűségüket.



Kiszolgálás két oldalról



A három kategóriában – megyeszékhely, város, község – közel ötezer szavazat érkezett. A megyeszékhely győzteséhez, a Sóstói-tó partján található Deszkás Büféhez húsvét előtt, egy napsütéses hétköznap látogattunk el. A büfét Máté Ferenc és párja, Rácz Brigitta üzemelteti, és a téli szünet után alig egy hete várták újra a törzsvendégeket.



– A Deszkás Büfét 1998 óta üzemeltetjük, azóta pedig szerencsére egyre nagyobb lett a vendégkörünk – mesélte lapunknak Rácz Brigitta. – Hatalmas elismerésként éltük meg, hogy a Törzshely játék megyeszékhely kategóriájában első helyen végeztünk. Ez egy fantasztikus visszajelzés a vendégektől, hiszen megmutatták, hogy tényleg szeretik ezt a helyet. Pozitívan álltunk hozzá a megmérettetéshez, bíztunk benne, hogy esélyesek vagyunk a győzelemre és nagyon jó érzés volt, amikor megtudtuk, hogy nyertünk.



A büfé különlegessége, hogy két különböző irányból is megközelíthető: a tófürdő vendégei és a parkban sétálók egyaránt kérhetnek a kínálatból. A menüben igazi „strandkaják” kaptak helyet, mint a gyros, a gyrostál és a hamburger, valamint röviditalokat, fröccsöt, söröket és különböző üdítőket is rendelhetnek az arra járók.



Szívesen beszélgetnek



– Nagyon sok törzsvendégünk van, akik hetente többször vagy akár mindennap visszajárnak hozzánk. Vannak, akiknek már fejből tudjuk a szokásos rendelését, és már úgy fogadjuk, hogy előkészítettük nekik, amit mindig kérnek – fűzte hozzá Brigitta. – Néhány törzsvendéggel szorosabb a kapcsolatunk, és ha belefér, akár ki is ülünk velük a teraszra beszélgetni egy kicsit, de ha ezt nem engedi meg a forgalom, egy „Szia, hogy vagy?”-ra azért mindig szakítunk időt. Három kiszolgáló ablakunk van, amelyeknél négyen-öten is dolgozunk egyszerre, igazi összetartó csapatként, hogy senkinek se kelljen sokat várni a rendelésére.

A Deszkás Büfé április 1-jétől november 1-éig várja a vendégeket, bár a nyitás és a zárás időpontját hozzáigazítják az időjáráshoz; az idén csak április 10-étől álltak munkába a sok eső miatt. Most már akár minden nap ellátogathatunk Nyíregyháza kedvenc törzshelyére, és élvezhetjük a gyönyörű sóstói látképet, amíg elfogyasztjuk a rendelésünket.