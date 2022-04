Bőgetett motorok, fel-felcsapó kipufogófüst, kipattintott, tuningolt verdák, és lóerők megszámlálhatatlanul. Röviden így jellemezhető a látvány és a hangulat, ami tegnap a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégiumának diáknapján fogadott. Abban a szakképző intézményben, ahol az autó sokak számára – de legfőképpen az autószerelők, gépészek, gépjármű­technikusok életében – közlekedési eszköz és fétis egyszerre. Persze, kínáltak ezen a napon a szervezők mást is az autós ínyencségek – a driftelés, az autós szépségverseny és limbó, a hangnyomásmérés és a járműves felvonulás – mellett: egészségnapot, airsoft- és légpuska-bemutatót, erősember- és virs­lievő versenyt.

Lehet villogni velük

Első műsorszámként a Street Dance Scholl Divattánc iskola tánckara gondoskodott arról, hogy alaposan megtúráztassa az alapjáraton induló reggeli hangulatot. Ahogy az iskola diákönkormányzatának patronáló tanára, Czipott Eszter lapunknak elmondta, a mostani a második olyan rendezvény, ahol látványos felvonulást is beiktattak a Bánki, a Kosbor és a Törpe utcákat érintve.

– Iskolánk jellegéből adódóan nálunk sok diáknak van már valamilyen gépjárműve, és ezeket mutatják be, illetve indítják a felvonuláson. Egy kicsit dicsekedni, villogni is lehet velük, persze csak a szabályok betartása mellett. A rendre és a résztvevők biztonságára a városüzemeltető cég és a polgárőrség is vigyáz, arról pedig a rendőrség dönt, mennyi kört tehetünk az iskola körül. Nyilván nem szerencsés sokáig feltartani a város forgalmát – tudtuk meg, mindeközben egy drónnal a levegőből rögzítették a látványosságot.

A programelemek technikai kiszolgálása már a DÖK-ös diákokra hárult. – Kicsit megizzasztott a feladat, mert nem volt egyszerű a hangnyomásmérő beszerzése, és sok tuningjármű is érkezett, amelyeknek helyet kellett találnunk. De kezdésre minden összeállt – tudtuk meg Adamcsák Balázs szervezőtől. – Van itt épített Barkas, szépen felújított Trabant, rally­cross Lada, szlalomversenyző BMW, saját tulajdonú traktor és kamion – mutatott körbe. Úgy 85–90 járművet számoltam, tavaly ennek még a fele sem nevezett. Sikerült az eddigi legnagyobb bánkis diáknapot összehoznunk – magyarázta.

Az egyik traktort e sorok írója is mindjárt kiszúrta, vezetőfülkéjében a „Pepe” felirattal és egy vicces táblával: „Munkaidőm kötetlen, hajtok mint a töketlen.” A sebesség­ellenőrzést végző rendőröknek üzenjük: tessék mindezt a legkevésbé komolyan venni! Vezetőjének, Tamás Péternek az édesapja ajándékozta a remek MTZ-80-ast.

– A családom 300 hektáron gazdálkodik, csak intenzív almatermesztéssel 36 hektáron foglalkozunk. Munka van bőven egész évben. A trakihoz megszereztem a T-jogosítványt, szinte csak én járok vele immár négy éve. Én is „szerszámoztam” fel, piros LED-eket tettem rá villogókkal, és lesötétíttettem. Most hoztam el a suliba először. Remélhetően én is a mezőgazdaságból fogok megélni. Szeretem csinálni, mert nincs két egyforma év. A nagyapám mezőgazdasági gépésztechnikus, szerelni is megtanított. A nyomdokaiba akartam lépni, de nem találtam iskolát hozzá. Úgy voltam vele, tökéletes lesz nekem az autószerelő szakma. Az alapokat – köszönhetően ennek az iskolának – alaposan megtanították. Még van egy évem, és utána belecsapok a nagybetűs életbe – nyilatkozta.

A kiállítás ékköve

S ha már autókiállítás, a szépen karbantartott kocka Ladák, Škodák és más crossmotorok között megakadt a szemünk egy gyönyörű, zöld rendszámú elektromos autón. A tulajdonos, Lekka Ákos büszkén újságolta: ez most a legmodernebb modell a BMW-től, egy közel 300 lóerős iX 40-es, összkerékmeghajtással, tele extrákkal. Körülbelül 400 kilométert tud megtenni 130 kilométeres óránkénti sebességgel. A BMW kitalált egy 380-as csatlakozót, ami már óránként 22 kilowattórával tölt, és elég neki 4 óra – magyarázta a tulajdonos. De ami ennél is fontosabb, Áron, a fia – aki nem mellesleg gokartversenyző, akár a testvére – mechatronikai technikusnak tanul, mivel gépjárműmérnök szeretne lenni.

– Két éve mindent eltervezett, és mi mindenben támogatjuk. Angolul már jól beszél, most németül tanul, 17 éves korától a München melletti dingolfingi BMW-mega­üzemben szeretné tölteni a gyakorlatát – sorolta a büszke apa.