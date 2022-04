Nagy volt a sürgés-forgás szerda délelőtt a Continental Arénában, s minden mozdulat egy dolgot üzent: mi magunk tehetünk a legtöbbet az egészségünkért, melynek világnapja 1948 óta április 7-e. Ebből az alkalomból szűrővizsgálatokkal, fitnesz és aerobik foglalkozásokkal vártak mindenkit, fiatalokat és idősebbeket, sőt még az egészségügy és a szociális szféra dolgozóit is.



– Mindig volt egy kis gondom a vérnyomásommal, amire tudatosan odafigyelek, azonban ritkán jutok el olyan szűrővizsgálatokra, ahol más paramétereket is meg tudok nézetni a szakemberekkel – magyarázta Tóthné Marika, aki túl a vércukor- és vérnyomásmérésen a szemvizsgálatra várt. Azt mondta, mindenképp szeretné megnézetni az erei állapotát is, mert tart kicsit a meszesedéstől, ahogy az ő korában a nőknek már fontos tisztában lenni azzal is, hogy a csontsűrűségük megfelelő-e. – Ezt a délelőttöt erre szántam, remélem, minden rendben lesz – jegyezte meg mosolyogva, halkan, nehogy elkiabálja.



Könnyebb megelőzni



– A szakembereink szinte minden alkalommal kiszűrnek olyan embereket, akiknek további vizsgálatra, kezelésre van szükségük – utalt a szűrések fontosságára Bákányné Mikó Zita, a szervező Nyírségi Hospice Alapítvány kuratóriumának elnöke. Most először szerveztek a Nyírségi Egészségkontroll Bt.-vel közösen az egészség világnapjára ilyen eseményt, korábban a hospice világnapon várták ingyenes egészségmegőrző rendezvényre a lakosságot.



– Az egészségünk érdekében szükség van a szemléletváltásra, rá kell irányítani a figyelmet arra, hogy ezért hogyan és milyen sokat tehetünk. A fő célunk az emberek egészségtudatosságának növelése, hiszen a jó egészségi állapotot megtartani csak odafigyeléssel lehet. Nagy öröm, hogy a nyugdíjasok mellett közép- sőt még általános iskolások is eljöttek, de itt van az egészségügy múltja, jelene és jövője is, ugyanis a kórház dolgozói mellett a Zay-középiskola diákjai, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának hallgatói is itt vannak, akik többek között az újraélesztés rejtelmeibe is bevezették az érdeklődőket.

Míg az előtérben folyamatos végezték a méréseket, a küzdőtér is megtelt, fél 11-kor a megnyitót követően elkezdődött az első „mozgásfélóra”. Illés Ilcsy okleveles aerobik oktató, egyben a Zay-középiskola egészségügyi szakmai tantárgyakat tanító tanára, alaposan megmozgatta a jelenlévőket, akik között nagyon sok egészségügyi szakdolgozóval találkoztunk.



– Az egészség megőrzése nagyon fontos, nem csak akkor kell rá gondolni, amikor annak épsége veszélybe kerül. Sokkal könnyebb megelőzni valamint, mint kezelni, gyógyítani – mondta a prevenció fontosságáról dr. Szondi Zita, a megyei kórházak főigazgatója, s hozzátette: sokat beszélünk a megőrzésről, az egészségtudatosságról és -magatartásról, arról, hogyan kerüljük el azokat a káros kockázatokat, amelyek azt veszélyeztetik. Ennek ellenére magas a dohányzók, egészségtelenül táplálkozók, mozgásszegény életmódot folytatók aránya. Fontos, hogy ennek a napnak, s a hasonló rendezvényeknek az üzenete mindenkihez eljusson, főként azokhoz, akik keveset tesznek az egészségükért. A főigazgató beszélt arról is, hogy a pandémia után az egészség felértékelődött. – Vannak nem elkerülhető betegségek, állapotok, de minden esetben lehet csökkenteni a kialakulás kockázatát. A szűrővizsgálatok alkalmasak arra, hogy időben jelezzék a bajt, a korai diagnosztika pedig jelentősen növeli a gyógyulás esélyét. Jó látni a kollégáinkat, akik most eljöttek mozogni, abban bízunk, a példájukat követve még többen döntenek majd úgy, szánnak időt a sportolásra – jegyezte meg dr. Szondi Zita, jelezve: támogatják, hogy munkatársaik ilyen rendezvényeken részt vegyenek.



Mi van az okostányérban?



A családvédelemben dolgozó Gere Péter napi szinten kerékpározik, de fontosnak tartotta, hogy az életkorának megfelelő szűréseken részt vegyen, mert mint vélekedett: tisztába kell lennünk az egészségi állapotunkkal, a mért értékek pedig ebben nyújtanak fontos támpontot. Mentálhigiénikusként kiemelte a stresszoldás szükségességét, hiszen ez alapvetően befolyásolja az egészségi állapotunkat. – Megvannak azok a taktikák és praktikák, amiket saját magamon is tudok alkalmazni, amikor szükség van rá – említette. – Ahogy a kollégáimnak is mondani szoktam, a problémával érkező szakember nem tud olyan hatékonyan segíteni a gondokkal küzdő, krízisben élőknek, mint aki mentálisan rendben van.



– Az interneten is elérhető az úgynevezett okostányér program, amit dietetikusok állítottak össze, és pontosan nyomon követhető, hogy milyen tápanyagcsoportból mennyi a napi ajánlott mennyiség – emelte ki Sorosinszki Katalin dietetikus, aki megerősítette: alapvetően meghatározza az életünket, hogy mit, mikor és mennyit eszünk, minden tápanyagra, megfelelő mennyiségben szüksége van a szervezetünknek.



A nap sikerét jelzi, hogy több százan tettek szerdán az egészségükért, ha mással nem azzal, hogy mozogtak egy fél órát.

BM