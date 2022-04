– A Volánbusz Zrt. a buszmegújítási programjában 60 új járművet állított munkába a megyében. Az országban 1800 új busz teljesít szolgálatot, és további 1000 beszerzését tervezzük – ezt már dr. Pafféri Zoltán mondta a jelenlévőknek. Hangsúlyozta: a járművek nagy része helyközi járat, ugyanakkor a legtöbb utast a helyi buszok szállítják, amelyek cseréje nagyon összetett folyamat.

– A város vezetésének jövőbe mutató gondolkodását bizonyítják a gázüzemű helyi buszok, de még mindig van 39 hagyományos hajtású jármű, amit cserére vár. A környeztünk védelméért bárki tehet, már azzal is sokat léphetünk előre, ha személyautó helyett a tömegközlekedést választjuk. Egy autóbusz 70, csuklós jármű esetén akár 120 embert is szállíthat, ugyanakkor az autókban jellemzően csak egy ember ül. Gondoljunk csak bele, mennyivel kevesebb káros gáz kerülne a levegőbe és mennyivel kisebb torlódások lennének a városokban, ha ezek az emberek a közösségi közlekedést vennék igénybe – hívta fel a figyelmet az elnök-vezérigazgató.

– A Zöld Busz Program a demonstrációs fázisban tart, de a jövőben szolgálatba állnak az elektromos buszok, amelyekre Nyíregyháza is pályázik majd. Amennyiben sikerrel jár a város, úgy elmondhatják, hogy a tömegközlekedés 90 százalékát alternatív hajtású járművekkel oldják meg – tekintett a jövőbe dr. Pafféri Zoltán.

Kiemelt figyelmet érdemel

Huszár Richárd arról számolt be, hogy a hazai e-misszió 20 százalékáért a közlekedés felel, ezért kiemelt figyelmet kell szentelni a szektornak. – Modernizálni szeretnénk a tömegközlekedés és a magánemberek járműállományát is, hogy csökkenjen a szennyezés, és fenntarthatóbbá váljon a közlekedés. Meg kell ismertetnünk az emberekkel a modern technológiát, majd a támogatási rendszerek révén elérhetővé is tesszük mindezt. A kormány több mint 120 buszra adott támogatást, de a magánembereket is segítjük az elektromos átállásra. Az emberek 10 ezer e-kerékpárra pályázhatnak, ezekre óriási az érdeklődés: már több mint kétezer kérelem érkezett hozzánk – tudtuk meg Huszár Richárdtól.