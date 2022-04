1962. április 1., vasárnap

Az ibrányiak voltak Blaha Lujza leghűségesebb csodálói

A Magyar Ifjúság legutóbbi számában Blaha Lujza ükunokájához, Blaha Mártához, a Déryné Színház fiatal művésznőjéhez intéztek néhány kérdést. Ebből idézünk.

- Első színpadi élménye?

- Ibrányban tavalyelőtt kis epizódszerepet játszottam. Egy évre rá a Fehér akácokat mutattuk be ugyanitt, s amikor színpadra léptem, felismert és megtapsolt a közönség. Apróság, de sosem fogom elfelejteni...

Annak idején az ibrányiak voltak Blaha Lujza leghűségesebb csodálói. A krónika szerint még pesti bemutatkozására is elkísérték a nemzet csalogányát, akinek kérésére az ő számukra tartották fenn a Nemzeti Színház hátsó széksorainak jegyeit.

1972. április 1., szombat

Több ezer érdeklődő tekintette meg a katonai szemlét Nyíregyházán.

Panorámakép Nyíregyháza északi városrészéről

1982. április 1., csütörtök

Angyal költözik Nyíregyházára

A tavasz újabb kellemes meglepetéseket hoz a Szabolcs-Szatmár megye autóséletében: a Magyar Autóklub megyei szervezete egy sor ígéretét váltja valóra a turistaszezon kezdetére. Az első kedvező lépés, hogy a szokásosnál korábban, már április 4-én megkezdi segélyszolgálatát a sárga angyal. Mégpedig nem a szokásos helyén, Újfehértónál, a 260-as kilométerkőnél, hanem Nyíregyházán, a Hatzel tér 10. szám alatt, a város szívében, ahol április 10-én már működni kezd a műszaki állomás is.

A segélyszolgálat beköltöztetésének nagy előnye, hogy azt a városban lerobbant autósok is igénybe vehetik, hiszen a 11-429-es hívószámon, telefonon is elérhető.