A tanulás mellett különböző programok színesítik a diákok életét a Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában. A napokban megrendezett témahéten a digitalizáció számos formájával ismerkedhettek meg a fiatalok a tanítási órákon és a tan­órán kívüli foglalkozásokon.

Gyűjtik a használt étolajat

Szó volt többek között a biztonságos internetezésről, vetélkedőkön bizonyíthatták tudásukat a fiatalok, valamint közelebbről megismerkedhettek a drónnal és a humanoid robottal is. A tanulók nagy lelkesedéssel vettek részt a QR-kód-fejtő csapatversenyen, a 3D nyomtatóval pedig különböző tárgyakat készíthettek.

– A fiatalokra egy újabb témahét vár április végén, akkor a fenntarthatóság lesz a központi téma – tájékoztatta szerkesztőségünket Molnár József, az oktatási intézmény vezetője. – A foglalkozásokon felhívjuk a nebulók figyelmét arra, mit tehetnek a környezetért, hogyan járulhatnak hozzá a globális felmelegedés csökkentéséhez, miért fontos az egyes tárgyak újrahasznosítása, valamint az elemek és az alumíniumdobozok gyűjtése. A diákok az újrahasznosítás jegyében szappant is fognak készíteni, a témahét utolsó napján pedig fenntarthatósági vásárt rendezünk az iskola aulájában. A fenntarthatóság és a környezetvédelem egyébként eddig is jelen volt az intézményben, ugyanis a diákok a háztartásokban keletkezett használt étolajat felhozzák az iskolába, ahol van egy hatalmas tárolóedény.

Futás és szavalás

– A tantestületünk fontosnak tartja, hogy minél több élményben legyen részük a diákoknak úgy a sportélet, mint a kultúra területén – folytatta az iskola igazgatója.

– Intézményünk öt jó képességű futója az ősszel megrendezett megyei mezei futóverseny döntőjében a második helyet szerezte meg, egyéniben pedig Varga Hanna a 2. helyezett lett. A diákok jogot szereztek arra, hogy ott lehessenek a tavaszi országos döntőben. Ezt a megmérettetést a napokban rendezték meg Gödöllőn, a lányok az igen erős mezőnyben helytálltak, becsülettel teljesítették az 1 500 métert. Tanulóink részt vettek Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban a költészet napja alkalmából megrendezett Váci Mihály Szavalóversenyen. Iskolánkat nagyon színvonalas szerepléssel képviselte Kató Balázs, Szabó Boglárka és Német Máté.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon fordított napot rendezett az oktatási intézmény. A retró jegyében „Azok a 70-es, 80-as és 90-es évek” címmel felidézték a régi idők hangulatát és divatját. A fiatalok vették át a tanárok szerepét, a pedagógusoknak pedig különböző feladatokat kellett végrehajtaniuk. A tanév hátralévő része is mozgalmasnak ígérkezik a tiszateleki iskolában, lesz még Ki mit tud? és sportnap a családokkal együtt.

Borítókép: A QR-kód-fejtő verseny egyik pillanata | Fotó: iskola