Megyénkben is elkezdődtek a középiskolai ballagások: sokan búcsúztak el diáktársaiktól és tanáraiktól az elmúlt napokban. A nagy esemény alkalmából a meghatott és büszke családtagok szeretnék minél emlékezetesebbé tenni a ballagó napját, hogy kedves és szép útravalókkal induljon el életének egy új szakaszán. A szép virágcsokrok és az értékes ékszerek összeforrtak a ballagásokkal – lapunk annak igyekezett utánajárni, hogyan néznek ki napjainkban az ajándékozós hagyományok.

Fiúknak, lányoknak

– A középiskolai ballagásokra már komolyabb virágcsokrok készülnek, mint az általános iskolaira, hiszen ez már nagy mérföldkő a gyerekek életében – mondta el kérdésünkre Kóka Ágnes, a nyíregyházi Natural Style Virág- és Ajándékbolt üzletvezetője. – A „lányos” csokrokkal a legtöbbször könnyű dolgunk van, hiszen a fiatal, ballagó diáklányok szeretik a trendi dolgokat, a pasztellárnyalatokat, a rózsaszínt, a barackot. Most is tele vagyunk ilyen színű virágokkal, például bazsarózsákkal és tulipánokkal.

A klasszikus ballagási csokrok mellett viszonylag újdonságként divatba jöttek a kosarak is, Ágnes a beszélgetésünk alatt is éppen egy ilyet készített púderrózsaszín és lilás árnyalatú virágokból, és közben azt is elárulta, hogy nem csak a szülők és a nagyszülők, vagy a családtagok kérnek ballagási virágot: a ballagó lányoknak a szerelmes fiúk is visznek virágot.

– Ez egy olyan esemény, amikor a fiúk is kapnak virágot – fűzte hozzá. – Náluk inkább a klasszikusabb vonalon maradnak a hozzátartozók: nekik sokszor kérnek kék rózsát, vagy éppen papagájvirágot. Egy „fiús” csokornál gyakrabban mondják a szülők, hogy inkább ránk bízzák, milyen virágot teszünk bele, hogy kevésbé legyen nőies az összhatás.

Kóka Ágnes arról is beszélt, hogy egyre többen kérnek a fiúknak is inkább virágboxokat a csokor helyett. Amíg pedig a csokor szinte kivétel nélkül mindig élő virágból készül, a boxoknál és kosaraknál a selyemvirágokat is sokan keresik, hogy egy örök emlék maradjon a ballagási ajándék. Ami pedig az időzítést illeti: szinte mindenki már jóval előre megrendeli a ballagási virágokat, hogy ne kelljen izgulni, sorban állni és várakozni, csak átvenni a megbeszélt időpontban, amit kértek.

Fehér és rozé

Kocsis Gergely, a nyíregyházi Koronaékszer ékszerszalon ügyvezetője lapunknak elmondta: a szülők és a nagyszülők még ma is szívesen vásárolnak arany és ezüst ékszereket ballagási ajándékként. Az ékszer színe is számít a választásnál: a fehér és sárga, illetve a fehér és rozéarany kombinációja most az egyik legdivatosabb. A fehér mindenesetre legyőzte a sárgát: már többször is tapasztalták, hogy a ballagó kérésére kifejezetten az előbbit keresték.