A Nyíregyházi Belvárosi Nyugdíjas Egyesület tagjai, boldogan találkoztunk a napokban, s megtekintettük a 2020-ban megnyíló Kállay Gyűjteményt, mely nemcsak egy ősmagyar nemesi család tagjainak emlékét őrzi, hanem megyénk, illetve országunk történetének egy szeletét is. Talán ezért is volt olyan nagy az érdeklődés körünkből. Fellélegezve a járvány szorításából, egymásra és erre a csodás gyűjteményre kíváncsian, Szokol Tiborné Katika, az egyesület elnöke ezt a találkozást a Férfiak Napjaként, a klub szervezésének ajándékaként nevezte ki. Értékes, gazdag idegenvezetői tárlatvezetés mutatta be a Kitüntetések termét, a Kállay család viseleteit és családi relikviáit, valamint a Máltai teremben a Szuverén Máltai Lovagrend emlékeit. A kiállítás mindhárom részében információs pultok, videófelvételek tették érdekessé a műtárgyakat és egykori tulajdonosaikat. Élményekkel meggazdagodva terveztük meg a következő napok, hetek programjait: „Kulisszajárást” a színházunkban, látogatást a Szindbádban, egri kirándulást stb.



- Dr. Szabó Gyuláné -