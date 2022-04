Öt vendégtanulót és egy kis óvodást fogadtunk be Kárpátaljáról. A gyerekek szülei a bizonytalan helyzetre hivatkozva egyelőre nem adtak be menedékes kérelmet, így hivatalosan vendégtanulói státuszban tanulhatnak iskolánkban gyerekeik. Két nyolcadikos diák érkezett, egy kilencedikessel és egy hatodikossal gyarapodott a létszám. Négyen kollégiumi elhelyezést is kértek, az ő szüleik Kárpátalján maradtak, másik két gyerek ideiglenesen lakik Nyíregyházán a szüleivel – mondta el lapunknak Tormássiné Kapitány Ágotha, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda igazgatója, hogyan kerültek hozzájuk az orosz–ukrán háború elől menekülő családok gyerekei.



Kedvesek és együttműködőek



Megtudtuk, az intézmény mindig is nyitott volt a Kárpátaljai diákok előtt, békeidőkben is szívesen tanulnak tovább az iskolában azok, akiket családi, rokoni szálak kötnek Magyarországra, s jól beszélik a magyar nyelvet.



Ez utóbbi kulcskérdés, ugyanis azok a menekültek kapcsolódhatnak be nyelvi akadályok nélkül a magyarországi oktatási rendszerbe – az általános iskola vagy gimnázium különböző évfolyamain folyó munkába –, akik tudnak magyarul. Különben biztosítani kellene oktatásukhoz ukrán nyelvű tanárt, tankönyveket, s hivatalosan csak akkor fejezhetnék be azt az évfolyamot nálunk, amit odahaza elkezdtek.



Ebben az esetben erről nincs szó, hiszen a Szent Imre-iskolába kerülő diákok azon túl, hogy bekapcsolódnak a magyarországi oktatásba, online órák segítségével haladhatnak tovább a saját iskolájukban is, így bizonyítványt is kapnak a tanév végén.



– Nagyon fontos, hogy ezeket a gyerekeket a személyes, jelenléti oktatás, az iskola visszavezesse a megszokott mindennapjaikba. Legyen feladatuk, legyen az életükben újra rendszeresség. Mi elsősorban ebben segítjük őket. Stabil hátteret, komfortos tanulási környezetet biztosítunk számukra. És persze a tanulmányi munkájukat is értékeljük jegyekkel, amit eljuttatunk az iskolájukhoz, csak azért, hogy nyomon követhessék haladásukat – tette hozzá az iskola igazgatója, s kiemelte: kedves, igyekvő gyerekek kerültek hozzájuk, akik hamar beilleszkedtek a közösségbe.



Nem nézem a háborús híreket...



– Telefonon tartom a kapcsolatot a szüleimmel, akik Kárpátalján az Ungvári járásban élnek. Jól vannak. Amennyire egy ilyen helyzetben lehet, megnyugodtam. Nem nézem, nem követem sűrűn a rémisztő háborús híreket, nem tesz jót a lelkemnek – mondta Szintia, akivel az iskola kápolnájában beszélgettünk. A kilencedikes lánytól megtudtuk, március elseje óta lakik az iskola kollégiumában, sokat gondol a szüleire, és aggódik értük. A tanulás valamelyest eltereli a gondolatait a problémákról, a bizonytalanságról, amelyben a szomszédságunkban élnek az emberek.



– Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy befogadtak. Igazán mindent megkaptam, amire szükségem volt, mindenki segítőkész körülöttem. Kaptam könyveket, taneszközöket, és egy nagyon jó kedélyű, barátságos osztályt. Örülünk, hogy az iskolai programban részt veszünk, és lelkileg is épülhetünk ebben az iskolában. Köszönjük…­ – fejezte ki háláját a többiek nevében is Szintia, majd átadta a szót Tamásnak. A nyolcadikos fiú szintén az Ungvári járásból származik, Minaj településről érkezett. Szűkszavúan nyilatkozott, a családjáról csak keveset beszélt, annyit elárult, hogy a határon túl maradt a család, az infokommunikációs eszközökön keresztül tartják a kapcsolatot. Itt szeretné befejezni a tanévet, s ugyanitt a Szent Imrében járna tovább kilencedik évfolyamra. – Befogadtak, nem különcködnek velem az osztálytársak, jól érzem magam – írta le röviden a kamasz, mi is fontos most neki.



Megismerkednek az iskolával



Fontos, hogy „patronáló tanárt” is kaptak maguk mellé a gyerekek, Tarczyné Alföldi Anikót, akihez bármilyen kérdéssel, problémával bizalommal fordulhatnak. A pedagógus a tanórákon is találkozik velük, így a tanulásban is minden segítséget megad számukra. – Egy kicsit belelátnak az itteni rendszerbe, ezalatt a néhány hét alatt megismerik a szokásokat, a munkarendet, a követelményeket. Ez azért hasznos, mert azt tervezik, hozzánk jelentkeznek, s így már egy megszokott közegben könnyebben veszik fel a ritmust. Tanulmányi szempontból nem szükséges őket integrálni, mert magyar iskolába járnak. A gimnáziumban minden fontos témakört, tudásanyagot az alapoktól kezdünk el és építjük fel az érettségiig, de ha valaki valamiben lemaradt, segítjük a felzárkózását. Az első héten nagyon riadtak, ijedtek voltak, váratlanul érte őket, hogy kiszakadtak a megszokott környezetükből. Mostanra próbálnak valamennyit „letenni” a lelki terheikből és minél inkább beilleszkedni a közösségbe.