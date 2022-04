Nyíregyháza, itt vagyok! – a város több pontján is találkozhatunk azokkal az óriásplakátokkal, melyeken e felirat mellett Mészáros Árpád Zsolt vagy Arató András, ismertebb nevén Hide the Pain Harold fotója látható. Nos, szerda délelőtt kiderült, mire utalnak a rejtélyes üzenetek. Mivel a titokról a fátylat Kirják Róbert, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója lebbentette fel, egyértelművé vált, hogy a plakátarcoknak hamarosan közük lesz a teátrumhoz – a részletekről tartott sajtótájékoztatón mindketten jelen voltak, ahogy Horváth Illés, a színház művészeti vezetője, és a társulat több tagja – Dézsi Darinka, Ténai Petra, Illyés Ákos és Gulácsi Tamás – is.



Spamalot és Kapj el, ha tudsz



– A nézőink az elmúlt években megszokhatták, hogy az adott évad repertoárja és a Rózsakert Szabadtéri Színpad műsora összefügg, így lesz ez az idén is. A legnagyobb gondossággal válogattuk össze a darabokat, így a közönség nagy kedvencekkel találkozhat majd: remek előadások, kiváló színészek, nagyszerű rendezők jellemzik majd a következő évadot. A covid miatti színházbezárás megviselte a büdzsénket, ezért olyan repertoárt állítottunk össze, ami tökéletes arra, hogy visszatérjenek a nézőink, a bérleteseink. Mi mindent megtettünk, most már rajtuk a sor – mondta Kirják Róbert, aki ismertette azokat az előadásokat, amelyeket biztosan láthat a közönség.



– A Spamalot című musical alapja a Gyalog Galopp című film, amit Keszég László rendez majd, és amiben Gulácsi Tamást, Rák Zoltánt, Nagyidai Gergőt, Dézsi Darinkát, Mészáros Árpád Zsoltot és Hide the Pain Haroldot is láthatjuk. Ezt követi a Jó estét nyár, jó estét, szerelem című krimi Ténai Petrával és Tar Dániellel, a Sissi, a magyar királyné Oszvald Marikával és Peller Károllyal érkezik, a Rövidzárlat főszerepében pedig Csonka Andrást láthatjuk. Hatalmas sikerrel fut az Idétlen időkig című Broadway-musical – nos, a következő évadban is készülünk egy ehhez hasonló, nagy dobásra: a Kapj el, ha tudsz című filmet Leonardo di Caprio és Tom Hanks tették világhírűvé, a film alapján készült musicalt Nyíregyházán Jenővári Miklós, Illyés Ákos és Mészáros Árpád Zsolt viheti sikerre.



Rendkívüli vállalások



– Viharos két évadon vagyunk túl, a járvány megapasztotta a színházba járók számát, akiket a reményeink szerint úgy tudunk visszacsalogatni, ha bombasztikus évaddal várjuk őket – mondta Horváth Illés és hozzátette: rendkívüli vállalások jellemzik a repertoárt, aminek minden egyes darabja valódi színházi élményt ígér. – A Spamalotot a musical- és vígjátékkedvelők is nagyon fogják szeretni, akihez közel áll a világhírű film és az angol humor, biztosan megnézi majd, én abban bízom, hogy nagy szériát fut be az előadás – mondta a művészeti vezető. – A Jó estét, nyár, jó estét, szerelem egy krimi, amit Presser Gábor jól ismert dalai kísérnek és ami lélektani problémákat is boncolgat. Az igazi nagy durranás a Kapj el, ha tudsz, ami egy újabb ősbemutató. Büszke vagyok arra, hogy a színház olyan ösvényeket is mer választani, amelyeket korábban még senki sem taposott ki. Nagyon bátor lépés, hogy nem a jól bevált darabokat tűzzük színre tízévente, hanem felvállaljuk azokat az előadásokat, amiket mások nem mernek. Mindezt annak tudatában tehetjük meg, hogy a színészeink világszínvonalú alakításokra képesek – tette hozzá.



Újabb és újabb kihívások

– Annyira erős a társulat és annyira jók a bennünket kiszolgáló szakemberek, hogy minden előadás kiváló, nincsenek mellányúlások, a nézők minden este úgy állnak fel, hogy azt érzik: páratlan élményt kaptak – ezt mondta Gulácsi Tamás és hozzátette: ebben a mondatban az a legjobb, hogy minimális kétsége sincs afelől, hogy ez valóban így van. – Szerencsére ez nem egy állóvíz, folyamatosan jönnek az újabb és újabb kihívások, a vetésforgó-elv alapján mindenki kap fontos feladatot, a nézők pedig nagyon szeretnek bennünket. Azt hiszem, mindenki büszke lehet arra, hogy ilyen színháza van Nyíregyházának – fogalmazott a népszerű művész.



– Ezek között a falak között nőttem fel, itt tanultam meg mindazt, amit e szakmáról tudni érdemes, és innen indultam el a fővárosba – szívszorító érzés hazajönni – ezt mondta Mészáros Árpád Zsolt, akit két darabban is láthat a nyíregyházi közönség. – Nagyon sok városban, nagyon sok színházban játszottam már, és ezt a teátrumot mindig is jó példaként emlegettem. Lelkes és tehetséges színészek dolgoznak itt, kiváló a repertoár, és nem véletlen, hogy olyan darabokat tudnak megszerezni, amilyeneket a legnevesebb kőszínházak sem. Hiába van mögöttem több mint három évtizedes rutin, megmondom őszintén, van bennem egy kis drukk, de az biztos: óriási öröm, hogy újra e deszkákon állhatok majd – tette hozzá.



A függöny másik oldalán



Illyés Ákos, Dézsi Darinka és Ténai Petra is azt mondták, nagyon izgalmas, sok munkával teli évad vár rájuk, és hozzátették: bíznak abban, hogy nagyon sok örömet szereznek majd a közönségnek.



– Furcsán érzem itt magam – kezdte Arató András, azaz Hide the Pain Harold, aki színházba járó ember, de eddig csak a függöny egyik oldalán állt. – Az, hogy szerepelhetek egy musical-ben, számomra ugrás az ismeretlenbe. Izgalmas vállalkozás ez nekem és a színháznak is, hiszen soha nem tanultam sem énekelni, sem táncolni, de mert nyitott vagyok minden kihívásra, igent mondtam a színház kérésére. Bízom benne, nem fogjuk megbánni – tette hozzá.