Helyszíni riportban már beszámoltunk arról a 96 órás Hírös Yacht Tavaszi Harcsafogó Versenyről, amit április elején rendeztek meg a Leveleki-víztározónál. A rendezvény szervezőjét, Mikucza Zsolt tógazdát is megkértük a verseny értékelésére.



Jött hal mélyből, sekélyből



– A csapatok összesen 256 darab harcsát fogtak, s a halak között voltak 40-50-60 kilogrammos példányok is. Úgy gondolom, egy-egy hazai vagy éppen külföldi versenyen sem büszkélkedhetnek ilyen szép eredménnyel. A szélsőséges időjárás a kiemelkedő eredmény ellen dolgozott, ezért még a legmerészebb álmainkban sem gondoltunk arra, hogy ilyen szép fogási eredménnyel fejezzük be az idei harcsafogó versenyt. Minden bizonnyal ez is szerepet játszik abban, hogy már most sokan keresnek telefonon, hogy jelentkezzenek a jövő évi versenyünkre – köztük olyan csapatok is, amelyek még sohasem vettek részt a rendezvényünkön – mondta a tógazda.



– A tó mindegyik részében sikerült harcsát fogni, s mindenhonnan jöttek ki kapitális halak, legyen szó akár a leveleki oldal sekély vagy az apagyi oldal mély részéről. A verseny során csupán két csapat nem fogott egy harcsát sem. A legnagyobb 60,20 kilogrammos volt, azt egy 58 kilogrammos követte. Két éve chippel látjuk el a nagy pontyokat és a harcsákat. A versenyen kifogott 40-50 kilogramm feletti harcsák közül öt kapott chipet, ami sok mindent elárul majd a halról, ha újra kifogják.



A harcsafogó verseny után sem áll meg az élet a Leveleki-víztározónál, a hétvégén – április 30-án és május 1-jén – megrendezik a már szintén hagyománynak tekinthető kétnapos pergetőversenyt.

A Nyírségi Catfish Hunters tagjai az egyik harcsával





Mindegyik ragadozó számít



– A Fox Rage versenyre már pénteken megérkeznek a résztvevők, akkor megtartjuk a sorsolást is, így szombaton már korábban megkezdhetjük a csónakos versenyt, talán akkor a halak jóval aktívabbak is, bár itt nem szokott gond lenni az aktivitásukkal és a darabszámukkal – folytatta Mikucza Zsolt. – Mind a két napot külön értékeljük, illetve a két nap eredményeit összegezve díjazzuk az abszolút győzteseket is. Valamennyi megfogott ragadozó számít, gondolok a csukára, süllőre, harcsára.