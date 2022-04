Megírta Gulács történetét, elkészítette a tyukodi ősök almanachját, most pedig elkészítette A Szatmár vármegyei elődeink nyomában – Belényesi Ilona és Kiss József famíliái című kötetet.



– Az almanach megjelenése után sok olyan harmad- és negyed-unokatestvér bukkant fel, akikkel már a nagyszüleim sem tartották a kapcsolatot. Valahogy manapság egyeseket újra kezdi érdekelni a családjuk története és a múltja.

– Szívesen kutatják a családjuk történetét, közben közös rokonokra lelnek, ami hatalmas örömet jelent számukra. Olyan tyukodiak is érdeklődnek a könyv iránt, akikről nem is gondoltam volna. Többen felfedezték egyes ágaikat és őseiket. Ezért érdemes ezzel foglalkozni, ha vannak emberek, akiknek örömet jelentenek az eredmények. A sors érdekessége, hogy ezek a rokoni szálak újra megerősödnek, hiszen egy tőről fakadunk.



Patak Gábor úgy vélte, hogy ha már az ősei egyik ágát felderítette, nekilát egy másik ág feltérképezéséhez.

– Ahogy az időben haladunk vissza, a kutatás során derül ki, hogy mennyi őstől eredünk. Két szülő, négy nagyszülő, nyolc dédszülő stb. Hihetetlen és izgalmas feladat a feltáró munka. Nagyrészt Tyukodról van szó az új kötetemben, mivel a családfám ága ide kötődik, de Tunyogmatolcs, Mánd, Csenger, Rápolt, Porcsalma is előfordul a könyvben, hiszen ezeken a településeken is éltek őseim.



A családfa gyökere egészen Ond vezérig nyúlik vissza. Vajon miként lehetett ennyire pontosan visszamenni a múltban?

– Az anyakönyvek előtti korokban nem egyszerű kutatni. Szerencsém volt, vagy a kitartó kutatási láznak köszönhettem, hogy kiderült: 1563-ig a híres Szalay családnak megvolt a családfája. Rögtön ajándékként plusz kétszáz év a kezembe hullott. Onnan volt nehezebb az út egy kicsit. Meg kellett találnom az összes Kölcsey-családfát, amit addig valaha írtak.

– Meg is találtam a legteljesebbet, melyben szerepeltek az én őseim is a Szalay–Kölcsey házasság révén. A Kölcsey família Ond vezértől származtatja magát. Az első ismert ősről 1142-ből van adatunk, így 1142-től napjainkig levezethető a családfa. Kölcsey is említi, de még hitelesebb a XIII. században élt Anonymus, aki azt írja: „Ond, Ete apja, akitől a Kalán- és Kölcse-nemzetség származik”.

Mint egy kirakós játék



– Olykor napokat, heteket kell kutatni, hogy egyetlen apró információt megtaláljunk, ami a családtörténet szempontjából fontos. Olyan ez, mint egy kirakós játék. Az apró darabokból áll össze az egész. Soha nem lesz teljes, mert vannak szálak, amiket nem lehet tovább kutatni az időbeli távolság miatt, de törekszik rá a kutató, hogy újabb jeleket találjon. Azért is izgalmas, mert azok a rokonok, akik személyesen nem ismernek, vagy talán egyszer láttak életükben, ők is önzetlenül, azonnal segítettek a gyűjtőmunkában. Hála az örökkévalónak, nagymamámnak több unokatestvére él, ők már nyolcvan felett járnak, és sokat segítettek. Így derülnek ki például szokások, hogy dédnagymamám stílusát a harmad-unokatestvérem örökölte, vagy édesanyám miért kapta a nevét. Olyan is kiderült, amit nem, vagy máshogy tudtunk a családi legendában.



Patak Gábor arról is szót ejtett, hogy kikről is szól pontosan a mostani könyve. – Elsősorban a tágabb rokonságnak ajánlom a kötetet. Megemlítettem a Szórádi, a Belényesi, a Rácz, a Kiss, a Czibere és Kócsi famíliák egyes ágait, családfáit. Külön szerepel benne dr. Rácz Lajos professzor, Rácz Zsigmond egykori tyukodi igazgató, Kiss Gusztáv énekes és Belényesi Pál jogász, egyetemi oktató. Távolabbi rokonunk Czibere Károly közgazdász, akit nemrég tüntettek ki a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével – ezúton is gratulálok neki.

Nívós díjat is alapított

Patak Gábor alapította 8 éve az Emberi Hang díjat.

– Akkor nem gondoltam, hogy ennyire nívós elismerés lesz belőle. Minden díjátadó, minden díjazott fontos nekem. Persze, kedvencek vannak. Törőcsik Mari például beteg volt, amikor fogadott a szombathelyi kórházban 2017-ben, ahová csak a szűk család mehetett be. Orbán Viktor miniszterelnök járt ott előttünk éppen. A betegágyban is igazi világsztár volt: Galambos Erzsi Kossuth-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ő az élő legenda, az ikon, a nagybetűs ember. Hetente beszélünk telefonon és találkozunk is Budán. Rengeteg alázatot tanulok tőle. Az idén július 23-án lesz a díját­adó Örkényben. Ismert és elismert emberek lesznek a díjazottak. A legfontosabb pedig, hogy minden eseményünk jótékonysági gála is. Gyűjtöttünk már ungvári árváknak, mentőalapítványnak, ezúttal a helyi ifjúságért fogunk össze. Övék a jövő, nem szeretnénk, ha a drog, a túlzott alkoholfogyasztás irányába mennének, inkább találkozzanak egy általunk felügyelt klubban, és érezzék ott jól magukat.