Friss hír a BánkiRobot Team háza tájáról: nemrég rendezték meg a Kutató Diákok Országos Szövetsége és Alapítványa által szervezett Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciáját. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégiumának fiatal kutatói, Prill Gábor és Sisa László is kvalifikáltak a Kyndryl – Műszaki Tudományok szekcióba a HandExpo elnevezésű munkájukkal, és nagy sikert arattak. A roppant erős mezőnyben ugyan most nem kerültek a díjazottak közé, de önmagában az is nagy eredmény, hogy februárban továbbjutottak, és megmutathatták legújabb fejlesztésüket.

Exoskeleton a kézre

Ezzel egyébként a World Robotics Olympiadra is neveztek a Future Innovators kategóriában. Ott talán nagyobb sikerre is számíthatnak, hiszen a világversenyre éppen ilyen és ehhez hasonló, a gyógyításban hasznosítható projektekkel neveznek, tudtuk meg nemrég a csapat mentortanárától, Zsigó Zsolttól. Júliusban indulnak a találmánnyal Győrbe, és siker esetén Németországba utazhatnak a világdöntőbe.

De lássuk, mi is az a Hand­Expo! – Egy személyre szabott, a vázizomzat terhelését csökkentő exoskeleton. A jövő nagy technikai újításainak egyikéről van szó, ilyeneket gigászi méretekben már sokat láthattunk a tudományos-fantasztikus filmekben. A fiúk olyan kézfejre szerelhető, akkumulátorról működtethető eszközt fejlesztettek, amely szervomotorok által képes az ujjak mozgatására, akár távolról is programozható. Aktív eszköze lehet egy rehabilitációs folyamatnak, például egy stroke után, ahol a kézfunkciók beszűkültek. Jelenleg applikáció segítségével, Bluetoothon keresztül vezérelhető – kaptunk gyors leírást. – Egyébként ennek kapcsán az Oktogon ­Ventures korai startupbefektető cég elhívott bennünket egy 60 órás inkubátorprogramba, erre és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy corvinusos mesterprogramosok foglalkoznak hasonlókkal, akik ugye nem egy súlycsoportot képviselnek velünk – tette hozzá Zsigó Zsolt.

Még két újdonság

Ám ez csak az egyik az éppen futó új innovációk közül, hiszen mindig több vasat tartanak a tűzben. Némely ötletek megállnak egy időre, majd új erőre kapnak, mások viszont komoly sikert futnak be egy lendülettel.

– A statisztikák szerint az induló startupok közül is jó, ha az egyikből cég lesz. Minden nagyképűség nélkül mondhatom, a mi statisztikánk olykor jobb is ennél, hiszen a másik két projektünk is továbbjutott az innovációs versenyeken. Ráadásul tavaly két találmányunk – a vízalatti kutatórobot továbbgondolt változata és az almamolyos projekt – megkapta a ­Vodafone innovációs díját, cég is lett mostanra belőlük. De visszatérve a jelenlegi munkáinkra: készítettünk például egy drónhajót, amivel egy tógazda egy FPV-drónszemüveget feltéve úgy nézhet körbe a vízen, mintha rajta hajózna, pedig a hajótest olyan kicsi, hogy messziről észre se vehető. Egy kiszuperált drón elektronikáját szereltük rá egy hajótestre, a prototípus kész, működőképesnek látszik. A másik egy SmartHelmet, vagyis Okos Sisak nevű projekt, ami egy okosított munkavédelmi sisakot takar. Olyan tulajdonsággal látták el a tanulóink, ami a biztonságos munkakörnyezet fenntartásánál elengedhetetlen. Mutatja és jelez, ha a dolgozó leveszi a sisakot, kiértékelve a helykoordinátákat is. Azután egy gyorsulási szenzor bekapcsol, ha valamilyen rendhagyót észlel, például valaki lezuhan egy állványról. De az eszközön hőmérő, pulzusmérő is található, illetve a majdani prémiumkategóriájú sisaknál sokféle extra választható lesz. A fiúk egy üzleti modellt is kidolgoztak minderre – tudtuk meg.

Zsigó Zsolt egy régi álmát is elárulta: a Bánki Hub, azaz egy sajátos innovációs „ökoszisztéma” kialakításán fáradoznak. Az iskolát olyan hellyé fejlesztenék – a fiatalok vállalkozóvá válását is segítve –, amihez olyan cégek csatlakozhatnak, amelyek saját ötlethez keresnek megoldásokat, vagy valamelyik tanuló ötletében látnak üzleti fantáziát.

– Második éve kísérletezünk a mi kis „keltetőnkkel”, nagyjából már most minden megvan hozzá, ami kell: elkötelezett vezetőség, iskolai kultúra, egyre komolyabban hozzáálló tanulók és egyre bővülő céges háttér. A befektetők is felismerték már, hogy mind nagyobb figyelmet kell szentelni a középiskolásoknak, és hogy a szakképzésben ilyen szempontból nagyon nagy potenciál van – magyarázta.

Másképpen „huzalozva”

Zárásképpen még hozzátette: – Nagyot fordult a világ, amióta megjelentek és iskolai környezetben is elérhetővé váltak a programozható mikrokontrollerek, a Raspberry Pi-ok, az IoT-világ újdonságai, a mobiltelefon mint komplett infokommunikációs eszköz. Ezekről korábban nem is álmodhattunk, és alaposan megszenvedtünk a külső szenzorok csatlakoztatásával. Mindemellett olyan szakmai körökben, úgynevezett makerekben is benne lehetünk, amelyek a tudásmegosztás új attitűdjeit alakították ki. Ma már a tanár is inkább facilitátorrá válik, és feladja az egykori frontális szerepét. Kell valaki, aki segít a 21. század másképpen „huzalozott” gyerekeinek. Én magam is ezért lettem tanár, hogy akkor hívjam fel a figyelmet valamire, amikor kell, ne hamarabb, és ne is megkésve.