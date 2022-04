1962. április 25., szerda

Egy fillért sem kap a nagyhalászi férfi, akinek ötöse volt a lottón

Nem ritka dolog, hogy lottózók tévesen, hiányosan töltik ki a heti szelvényeiket, és így a részvételi szabályzat értelmében érvénytelenné válnak a szelvényeik, önmagukat zárják ki a játékból. L. I. nagyhalászi lakos esete azonban eddig példa nélkül álló megyénkben. A 16. játékhétén a szelvényét az egyik ellenőrző részt üresen hagyva küldte be, és a másik részén hiába találta el mind az öt kihúzott számot, egymillió-hétszázezer forintos főnyereménytől esett el. A részvételi szabályzat szerint ha a körzeti irodához beküldött szelvényeket nem egyformán töltötték ki, vagy az egyik része üresen marad, a játékból ki kell zárni, nyereményre nem jogosult. Ha L. I. gondosan tölti ki a szelvényét, ma a megye egyetlen öttalálatos fogadójának vallhatná magát.

1992. április 25., szombat

Rágalmazássá változott a kállósemjéni pletyka

A pletyka rágalmazássá változott, büntetőügy lett belőle. Két kállósemjéni asszony követte el a rágalmazás bűnét. Tanulság: nem mindegy, hogy mit mondunk a nyilvánosság előtt. Az üggyel kapcsolatos bírósági aktában ez áll: „Rágalmazást követ el az, aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel”.

Nos, a két kállósemjéni asszony a munkahelyén, sokak társaságában kijelentette, hogy egy helyi férfi embert ölt. Pletykájuknak, pontosabban rágalmazásuknak az volt a vélt alapja, hogy Kislétán hónapokkal korábban gyilkosság történt, s a tettest a rendőrség sokáig nem tudta elfogni. Azóta elfogták, el is ítélték az igazi tettest. Ám a helyi férfi ártatlan, s becsülete megvédése érdekében magánindítványt adott be a Nyírbátori Városi Bíróságra. A városi bíróság a két asszonyt bűnösnek találta, s egy-egy év próbára bocsátotta őket. Kötelesek megfizetni a bűnügyi költséget is. A magánvádló a városi bíróság határozata ellen súlyosbításért fellebbezett, ám a megyei bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, így az jogerős.