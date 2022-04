Negyven tanuló mutatta be változatos produkcióját a Nyíregyházi Egyetem nagyszínpadán a Tanítsunk Magyarországért program első Ki Mit Tud? műsorában.

– A rendezvény célja az volt, hogy a mentorprogramban részt vevő 230 tanuló meg tudja mutatni, miben tehetséges, legyen az zene, tánc, vers, mesemondás, rajz, vagy egyéb különleges produkció – mondta dr. Baracsi Ágnes TM koordinátor.

– Műfaji sokszínűség jellemezte a programot: indultak a tanulók saját verssel és jeles költő versének elszavalásával, hallhattunk klarinétszólót éppúgy, mint rap-et és autentikus cigánydalokat.

– A tanulók igazán kitettek magukért, ügyesek voltak, élvezetes számokat mutattak be, a műsort megtekintő népes nézősereg is jól szórakozott, óriási ovációval jutalmazták a fellépőket. Remélhetőleg jövőre több gyerek is kedvet kap a bemutatkozáshoz, mert ezek után egyértelmű, hogy lesz folytatás – fűzte hozzá Nyilas Orsolya TNM-oktató.

Nehéz helyzetben volt az öttagú egyetemi oktatókból és TM mentorokból álló szakmai zsűri is, mikor a legjobb produkciók díjazását kellett eldönteniük. Újabb javaslatok fogalmazódtak meg, így a következő félévben sportos vetélkedővel, bajnoksággal is próbálkoznak a szervezők.