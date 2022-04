Gyűjtse a milliókat!, kértük Kelet előfizetőinket, s nem kellett mást tenniük, mint összegyűjteni a milliós kuponokat, majd a megadott határidőig beküldeni azokat. A várva várt március végi sorsoláson pedig értékes nyeremények találtak gazdára, a Fülpösdarócon élő Szabó Jánosné egyike lett annak az öt szerencsésnek, akik egymillió forintot nyertek.

Csütörtök délelőtt a szerkesztőségben át is adtuk – jelképesen – a nyereményt a nyertes lányának, Szikora- Szabó Jolánnak, aki örömmel és nagy szeretettel mesélt a szüleiről, ők az idén ünneplik 65. házassági évfordulójukat.

Szóról szóra elolvasva

– A férjem felhívott április elsején, akkor van a születésnapja is, hogy anyukám nyert a játékban. Először áprilisi tréfának hittem az egészet, aztán kiderült, ez a valóság – mesélte Jolika arról a napról, amikor kiderült, hogy Fortuna a fülpösdaróci családra mosolygott.

– Amilyen hihetetlen volt, akkora örömöt is szerzett a hír, hogy a szüleim megnyerték az egymillió forintot. Mi Géberjénben lakunk, ahová hamar megérkezik az újság, nagyon sokan gratuláltak, mert látták a lapban, hogy édesanyám nyert. Édesapám mondta, hogy amióta megjelenik a megye napilapja, azóta az előfizetői és olvasói is.

Szikora-Szabó Jolán és Nyéki Zsolt főszerkesztő a Kelet korábbi címlapjait is megnézték

Forrás: Pusztai Sándor

Ez azt jelenti, hogy több mint 70 éve minden napjuk a Kelet-Magyarországgal kezdődik. Apukám – Fülpösdarócon volt téeszelnök, majd a három téesz egyesülése után személyzeti vezető lett – reggeli elfoglaltsága, hogy amint megérkezik a lap, azonnal elolvassa, szóról szóra. Ehhez a szokásához 89 évesen is ragaszkodik, ahogy a 87 éves anyukám, aki szociális otthonban volt ápolónő, mindennapjaiból sem hiányzik az újság. Őt is érdeklik a megye életéről szóló hírek, a recepteket nagyon szereti, sokáig el is készítette az Ízvilág oldalon javasolt süteményeket – árulta el a család olvasási szokásairól Jolika, aki követte szülei példáját és a férjével, Szikora Lászlóval már negyed évszázada maguk is előfizetői a Kelet-Magyarországnak. Sőt, a digitális változatra is előfizettek, így bárhol és bármikor virtuálisan is belelapozhatnak az újságba.

Több szelvénnyel játszottak

Nagyon lelkesen játszik a család, ám még soha semmit sem nyertek. Ez sem szegte kedvüket, most is szorgosan gyűjtötték a szelvényeket és többet is beküldtek, így adva nagyobb esélyt a szerencsének.

– A szüleim döntik majd el, hogy mire fordítják a nyereményt, de ismerve őket, biztos, hogy a gyerekeknek, unokáknak és dédunokáknak is jut belőle, ahogy mindig mindent egyenlően megosztottak a gyermekeikkel, családtagjaikkal. Ebből a szempontból ugyanilyenek voltak a nagyszüleim és a dédszüleim is – mondta Jolika, aki részben ugyanazt a hivatást választotta, mint az édesanyja, a Szatmár Kistérségi Egyesület szociális gondozója Fülpösdarócon, idősek házigondozásával foglalkozik. – Aranyosak az idős emberek és hálásak minden segítségért. Ehhez a munkához kell empátia – ismerte el.

A jövő generációjáról is szót váltva, azt látják, a fiatalok az internet világában élnek, beszippantotta őket a világháló, így a papíralapú újságolvasás náluk már nem divat, pedig kézbe venni a lapot, belelapozni, átolvasni, az egészen különleges élmény.

– Mi maradunk a Kelet előfizetői, a mi mindennapjainkból a jövőben sem hiányozhat a megye napilapja – mondta Szikora-Szabó Jolán, aki abban is biztos, a legközelebbi nyereményjátékból sem maradnak ki. Adnak újabb esélyt a szerencsének.

Borítókép: A Fülpösdarócon élő Szabó Jánosné egymillió forintot nyert, amit jelképesen Nyéki Zsolt főszerkesztő adott át csütörtökön a lányának, Szikora-Szabó Jolánnak | Fotó: Pusztai Sándor



Édesapám mondta, hogy amióta megjelenik a megye napilapja, azóta az előfizetői és olvasói is Szikora-Szabó Jolán



Fotó: Pusztai Sándor