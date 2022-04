– Örömmel tapasztaljuk, hogy a szülők, a nyíregyházi önkormányzat és a városüzemeltetés elképzelései találkoztak, amikor azt gondoltuk, hogy a családok ünnepeljék meg a gyermekük megszületését azzal, hogy saját fát ültetnek, amit mi biztosítunk. Ahogy a csemete gyökeret ver, cseperedik, úgy nőnek a gyerekek is, akiknek erősödik a kötődésük a szülővárosukhoz, s ha felnőve elkerülnek Nyíregyházáról, akkor is tudni fogják, hogy van itthon egy fájuk, ami a szeretteik mellett hazavárja őket – emlékeztette a családokat dr. Kovács Ferenc. A megyeszékhely polgármestere hangsúlyozta: az érzelmi kötődés mellett az is fontos, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően már több mint 360 fával gyarapodott a város faállománya, így újabb lépést tettünk a levegő tisztaságáért.

– Ez a program a szülők nélkül nem teljesedhetett volna ki, hozzáállásuk jól példázza a közösség erejét és szűkebb hazájuk iránti szeretetüket. Kívánom, hogy rendszeresen látogassanak ki a ligetbe, gondozzák, óvják együtt a csemetét, hogy ha a mostani kicsik sok év múlva, felnőttként, saját gyermekükkel térnek vissza ide, fájuk árnyat adó lombja alatt beszélgethessenek – zárta gondolatait a városvezető.

A kertvárosi gyerekek rövid műsora után a történelmi egyházak képviselői megáldottak a csemetéket, amiket aztán a családok elültettek. Míg az anyukák, apukák lapátoltak, a gyerekek a saját nevükkel díszített táblácskának kerestek helyet kis fájuk tövében.