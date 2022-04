Néhány hónapja folyamatosan „csalogatják” az iskolák a leendő elsősöket, nyílt napokon, különböző foglalkozásokon mutatják meg, mit nyújthatnak számukra, ha őket választják a következő nyolc tanévben.



A szülők többsége már eldöntötte, hová viszi gyermekét, hová íratja be április 21-én, 22-én. Bizonyára akadnak olyanok is, akik 2, esetleg 3 intézmény között is dilemmáznak még. Hogy a döntés megalapozott legyen, Oláh Gabriella szakpszichológus segítségével felsorakoztatunk néhány pszichológiai szempontot is.

A szülői minta is meghatározó

Az iskolaválasztás soktényezős folyamat, amelyben elsődleges az iskolaérettség, azaz el kell dönteni, hogy a gyermek fejlettségi (testi, pszichikai képességek, kognitív képességek) szintje alapján 6 évesen vagy 7 esztendősen üljön be az iskolapadba. Ezen áprilisra túljutnak a kicsik, és vannak, akiknek a képességeit a pedagógiai szakszolgálatok mérték fel, a pedagógusok, s az általuk végzett vizsgálatok nagy segítségére vannak a szülőknek a döntésben. Ezen kívül fontos szempont az iskola profilja, pedagógiai programja. Előnyére szolgál az intézménynek az is, ha valamilyen pedagógiai vagy nevelési érték áll az oktatás középpontjában, és széles spektrumú szabadidős tevékenységet kínál a diákok számára.



– Az utóbbi években megfigyelhető, hogy a szülők egy része teljesen rábízza a gyermekére a döntést, ugyanis úgy gondolják, hogy a nyílt napokon valamilyen benyomást szereznek az iskolákról, ahová betekintenek, de tudni kell, hogy az a néhány óra, amit e foglalkozások alatt eltöltenek, nem nyújt átfogó képet az iskolai munkáról, legfőképpen a közösségről – hívta fel a figyelmet a szakpszichológus.

Oláh Gabriella beszélt arról is, amikor az iskolaválasztásban a szülői minta domináns, s az anya vagy az apa, szülei mintáját követve saját gyermekét is hasonló iskolába íratja be, mint amilyenben ő tanult. Ennek ellenkezője, amikor éppen azokat a lehetőségeket próbálja megadni, amiben neki nem volt része, így kerül a kisdiák egy tehetséggondozó programba, vagy egy teljesítménycentrikus iskolába.



Ez utóbbival nagyon óvatosan kell bánni, ugyanis szorongáshoz vezet, ha a kis elsős nem képes megfelelni a magas elvárásoknak. – Mérje fel reálisan a szülő gyermeke képességeit, a lelki sajátosságait, és akkor nem választhat rosszul iskolát – fűzte hozzá a szakember, aki szerint a közös döntés a legjobb. Megkérdeztük, mi a véleménye arról, hogy általában az idősebb testvér iskoláját választják a kicsinek.



– Minden gyerek más és más, még a testvérek is, így van arra példa, hogy ami a nagyobbik testvérnek megfelelő közeg, az a kisebbiknek nem. Másrészt a testvérek rivalizálhatnak is, ha ugyanoda járnak. Mindenesetre abból a szempontból érdekes kérdés, hogy biztonságot ad-e egy, kezdetben idegen környezetben a hat­évesnek, ha találkozik az órák közti szünetekben a nagyobbik testvérrel, közelében van egy „biztos pont” – jegyezte meg a szakpszichológus.

Hatalmasat nőnek még



– A tanító személyisége, nevelési stílusa, módszerei szintén sokat nyomnak a latban. A gyerekek érzelmi alapon működnek, kötődnek a tanító nénihez, akinek a személyisége fontos, hogy passzoljon a gyermekéhez, szimpatikusak legyenek egymásnak. Itt érdemes megjegyezni, hogy nincs két egyforma gyerek, de általában az érzelmi biztonságot adó, kedves, megértő személyiségű pedagógusokat fogadják el és követik – tette hozzá Oláh Gabriella.

Azt is hangsúlyozta a szakember, hogy a választott intézményben figyelje a szülő a gyerek biztonságérzetét, hogy ne stresszeljen. – Nyolc évre választunk iskolát, de ezt is rugalmasan kell kezelni, s ha úgy hozza az élet, váltani is lehet a gyermek érdekében. Egy bizonyos, a hatévesek ezen a nyáron ugrásszerű fejlődésen esnek át, fizikai, értelmi és lelki értelemben is. Szeptemberig fel kell készíteni őket az előttük álló feladatokra, a váltásra. Elsősorban nagyobb önállóságot hagyjunk nekik, építsenek kapcsolatot idegen gyerekekkel táborokban, nyaraláskor. S a legfontosabb: ne riogassuk őket az iskolai szabályokkal, szigorral, bízzunk bennük, hogy hamar megtalálják a helyüket az új közösségben.