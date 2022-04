A beoltottak száma 6 406 103 fő, közülük 6 192 048 fő a második, 3 861 218 fő a harmadik, 284 966 fő már a negyedik oltását is felvette. Péntek óta 3325 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 894 278 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 53 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 101 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 788 191 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 59 986 főre csökkent. 1460 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Megyénkben a hétvégén 205 új esetet azonosítottak, az összes fertőzött száma így 102930 fő.

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/folyamatosan-nyitva-van-regisztracios-es-az-idopontfoglalo-honlap