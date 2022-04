Megígérik, hogy ami káros, azt csökkentik vagy felszámolják, de szinte semmi sem változik. Ám a természet védelme a mi dolgunk is, ha pedig mélyen magunkba nézünk, találunk sepregetni valót – sokan nem is keveset. Vannak, akik a cuki jegesmedvepár alatt zsugorodó jégtábla láttán sírnak egy kicsit, David Attenborough filmjeit többször is megnézik, és amikor csak lehet, aláírják a környezetvédők petícióját – de ezt is csak addig teszik, amíg a kényelmüket nem veszélyezteti. Mert ha egy méternél távolabb van a kuka, a csikket a földre dobják, zsákokba gyűjtött szemetüket az út szélén teszik le, az életet adó fákat pedig betonra cserélik.

Ha nem változtatunk drasztikusan, néhány évtized múlva nem tudjuk megünnepelni a Föld napját. Föld ugyanis már nem lesz, Nap is csak azért, mert túl messze van ahhoz, hogy tönkretegyük.