Környezetünk védelmében fontos a zöldfelületek növelése. Az elmúlt években Fehérgyarmaton is több területet tettek szebbé fák ültetésével. Ez az immár megkezdett parkosítási munka az idén is folytatódik, a közelmúltban ugyanis a város önkormányzata a Start közmunkaprogram keretében negyvennégy darab gömbakácot ültetett el a Penyige felé vezető útszakaszon, a Sport utca kerékpárútját szegélyező füves területen. Az út végén néhány éve megépült általános iskola miatt fellendült ezen az útszakaszon a gyalogos és a kerékpáros forgalom, így a fásítás igen fontos környezetvédelmi döntés volt. A közmunkások munkájába a Tömöttvár Kft. dolgozói is besegítettek – tájékoztatta lapunkat Fecske László.