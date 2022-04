– Mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy a pártlistás lapot, az egyéni jelöltek listáját és a népszavazási lapot is tegyék be a borítékba, zárják le, s úgy dobják be az urnába a voksaikat. Délelőtt nemzetközi megfigyelők is jártak nálunk, egy kanadai és egy svéd megfigyelő, egy tolmáccsal. Körülnéztek, nem volt semmilyen megjegyzésük, aztán tovább is mentek. A munka nagy része még hátravan, délután számítunk egy nagyobb hullámra – tette hozzá Torma Ferencné.