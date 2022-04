Annak, aki napjainkban házhoz szállítással rendel csomagot, a kiválasztott futárszolgálat alkalmazottja adja át a megrendelt terméket – nem elképzelhetetlen, hogy néhány év múlva áruszállító robotok juttatják majd célba a kisebb-nagyobb dobozokat. Legalábbis erre szolgál az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Logismile projektje, aminek elemeit a Katalóniai Műszaki Egyetem és a CARNET mobilitási kutatási központ fejlesztette ki és aminek tesztelésében Debrecennek is fontos szerep jut. A cél egy olyan robot megalkotása, mely a termékek szállításának utolsó szakaszáért felel.



Minderre egyrészt a környezet védelme, másrészt a költségek csökkentése miatt van szükség. A fuvarozásban ugyanis a végső szakasz megtétele általában igen költséges, egy több ezer kilométeres szállítás során az utolsó pár kilométer megtétele akár a teljes költség 40 százalékát is kiteheti. A nagyvárosokban a szállító járműveknek sokszor okoz gondot a parkolás, nem egy helyen szigorúan szabályozzák a járművek behajtási lehetőségeit, sőt egyes városrészekből ki is tilthatják a szállító járműveket. Ezeket a problémákat küszöbölhetik ki az autonóm házhoz szállító robotok, amiket ősszel a cívisvárosban tesztelnek. A projekt jól illeszkedik a hajdúsági megyeszékhely ún. Smart City stratégiájához, ami felvázolja, milyen megoldások segíthetik a jövőben a debreceniek mindennapjait, és ami útmutatást ad az önkormányzat vállalatainak, így a DKV Zrt.-nek is – a közlekedési vállalat a Logismile hazai projektgazdája.





Éjszaka is szállíthatnak



A társaság innovációs és szolgáltatásfejlesztési igazgatója, Mátyus László lapunknak elmondta, a Logismile két járművet takar: az ún. AHV (Autonomous Hub Vehicle) egy „anyahajóként” működő, önvezető, furgon nagyságú jármű, ami a közúti forgalomban közlekedve szállítja az ún. ADD-ket (Autonomous Delivery Device). Ez utóbbiak autonóm kézbesítő eszközök, melyek a szállító járműről leválva kézbesítik a csomagokat a címzetthez, és miután ez megtörtént, a két eszköz találkozik, s folytatják útjukat.

– A rendszer előnye, hogy a nagy járműnek nem kell mindenhová bemennie, a kisebb pedig, mivel elfér akár a járdán is, nem gerjeszt forgalmi dugót, arról nem is beszélve, hogy egyetlen kis csomag miatt nem kell egész nap járatni a motort. Nem állják el az utat a szűkebb utcákban, nem kell felhajtaniuk a zöldterületekre sem. Az is mellette szól, hogy tetszőleges időpontban tudnak szállítani, akár éjszaka is. Az elektromos meghajtású ADD 1,1 méter széles, 1 méter magas és 1,7 méter hosszú. Hat kerék mozgatja, legfeljebb 20 kilométer/órás sebességre képes, és lépcsőn is tud közlekedni – mondta el Mátyus László, akitől megtudtuk: az év első felében a technikai elemek optimalizálására helyezik a hangsúlyt, június elején elindul az első gyakorlati tesztelés Spanyolországban, ősszel pedig Debrecenben – e teszteken megfigyelik, hogy az autonóm robot hogyan viselkedik valós, de szabályozott körülmények között a különböző forgalmi szituációkban.





Zebrák, macskakövek



– Javában tart az előkészítő munka: keresnünk kell egy alkalmas helyszínt, hogy valódi forgalmi szitációkban is kipróbáljuk a robotot. Akkor derül majd ki, hogy viselkedik például a zebrán, a macskakövön, vagy a kerékpárosok mellett, és arra is fény derül, miként fogadja a lakosság. Ehhez el kell készíteni Debrecen digitális térképét, s meg kell tervezni, hol haladhatnak a robotok optimálisan. Vannak már útvonaljavaslataink, de mivel egyetlen eszköz készült csak el, nagyon kell rá vigyázni, a körútra tehát biztosan nem engedjük ki. A projekt 1+1 évre szól, jövőre együtt lehetne kipróbálni a két járművet – az AHV-t nyáron Hamburgban tesztelik –, hogy megtudjuk, jól működnek-e együtt, le tud-e például válni a nagyobb eszközről a kisebb. A konzorciumban, melynek mi is a tagja vagyunk, kutatóközpontok, egyetemek, térképészettel foglalkozó szervezetek, forgalomszimulációs cégek is vannak, s például egy lengyel csapat is, melynek tagjai olyan ételkiszállító eszközöket készítenek, melyek távirányítással működnek. Sokan dolgoznak tehát a szállítóeszközök sikerén, így bízom benne, hogy hamarosan nem csak az infografikonokon, de az utcákon is haladnak majd a robotok. SZA



Borítókép: Hat kerék mozgatja, legfeljebb 20 kilométer/órás sebességre képes | Fotó: Logismile