Vértanú halált halt őseink, vitézeink számosak, többükről közülük szinte semmit, de jobb esetben is csak keveset tudunk. Könnyen ilyen sorsra juthatott volna a néhai vitéz Kovács István is – nem a debreceni születésű, a harmadik isonzói csata hős zászlósa, hanem a nyíregyházi főhadnagy, nemzetőrparancsnok –, ha nincsenek fáradhatatlan helytörténészeink és hadisírgondozók. Az Északi Temető Nemzeti Sírkertjében nyugvó vértanú emléktábláját kivégzésének helyén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnél 2020 őszén leplezték le ünnepélyes keretek között. Azóta minden éveben megállhatunk – s talán még többen is megállhatnánk – e tábla előtt az intézet falánál, a rajta szereplő hős példát adó személyiségére előtt tisztelegve.