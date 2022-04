Vértanú halált halt őseink, vitézeink számosak, sokan vannak még ma is közöttük olyanok, akikről szinte semmit, de jobb esetben is csak keveset tudunk. Könnyen ilyen sorsra juthatott volna vitéz Kovács István is – a nyíregyházi főhadnagyról, nemzetőrparancsnokról van szó, nem pedig a debreceni születésű, a harmadik isonzói csata hős zászlósáról –, ha nincsenek fáradhatatlan helytörténészeink és hadisírgondozók. Az Északi Temető Nemzeti Sírkertjében nyugvó vértanú emléktábláját kivégzésének helyén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnél 2020 őszén leplezték le ünnepélyes keretek között, azóta minden éveben megállhatunk – s talán még többen is megállhatnánk – előtte az intézet falánál, példát adó személyiségére előtt tisztelegve.

A Trianon Társaság és a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete, valamint a Honvédsuli Egyesület is sokat tesz azért, hogy emléke ne halványodhasson, s tették legutóbb is – vitéz Kovács István halálának 103. évfordulója alkalmából tegnap megkoszorúzva az emléktáblát. A nemzetőrparancsnok életét e helyütt oltották ki a Tanácsköztársasság egyik népbiztosának, Pogány Józsefnek a parancsára 1919. április 22-én.