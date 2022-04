Nagypénteken zárva tart az interaktív Dégenfeld Kastélymúzeum, szombattól viszont programsorozattal várja a látogatókat.





Népi locsolkodás



A XVII. század első felében épült, majd a reformkor végén kibővített és felújított klasszicista stílusú kastély a múlt század második felének zivataros évtizedei után 2016. március 15-én tárta ki ajtajait a nagyközönség előtt.

Szombaton 13–17-ig tart nyitva a kastély, melyben egy olyan innovatív technikai megoldások használatán alapuló helytörténeti, néprajzi, természettudományi múzeumot alakítottak ki, amely egyszerre hagyományos és interaktív is: informatikai eszközökön keresztül, szórakoztatással egybekötött információt képes átadni a látogatóknak. Vasárnap is 13-kor nyitnak, 17 órától kezdődik Bérczes Mihály beszélgetéssel egybekötött zongoraestje. Bérczes Mihály a tavalyi atlantai nemzetközi zenei versenyen az Év Művésze döntőjében a hivatásos zongoraszólista kategóriában második lett.

Hétfőn 10.30–18-ig tart a hagyományőrző húsvét: lesz táncház, tojáskeresés, íjászkodás, népi játszótér, sétakocsikázás, filmvetítés, játszóház és természetesen felidézik a népi húsvéti locsolkodás tradícióját is.