– A pandémia miatt hosszú idő után először találkozhatunk azokkal a gyerekekkel, akikkel járványmentes időszakban nagyon sok közös programunk van. Ez az ötödik Húsvéti kavalkádunk, aminek korábban a Jósa András Múzeum adott otthont, a felújítás miatt azonban az idén a VMKK fogadta be a rendezvényünket – mondta el lapunknak a megnyitó előtt Diczkóné Untener Mónika szervező. A helyi szervezet legifjabb klubja, az EarlyAct koordinátora hozzátette: a játékos vetélkedő témája természetesen a húsvét, az ügyességi feladatok központi eleme a hímes tojás, de a délelőtt során felidézik az ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokat is.



– Csatlakozott hozzánk a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium néptáncos diákjai, akik a bemutató mellett táncházat tartanak, a képző- és iparművész tagozatosok pedig a kézműves foglalkozásokon segítenek abban, hogy a kavalkádról minden gyerek valami kis emlékkel térhessen haza.



– Korábban is nagyon jó volt a kapcsolatunk a városi Rotary Clubbal, az elmúlt években azonban még szorosabbra fűztük a szálakat, sok programot szerveztünk már közösen, örömmel biztosítottunk helyet koncerteknek, játszóházaknak, ünnepekhez kötődő rendezvényeknek, így a Húsvéti kavalkádnak is – árulta el Mészáros Szilárd. A Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója megjegyezte: együttműködésük legékesebb bizonyítéka az intézmény előtt kialakított, országosan is egyedülálló integrált játszótér, ahol egészséges és fogyatékkal élő, sérül gyerekek együtt játszhatnak.



A Ridens-szakiskolából húsz, 17–24 év közötti fiatal csatlakozott a programhoz. Elkísérte őket szakmatanáruk, Szabó-Vass Krisztina is.



– Nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek megismerjék hasonló korú és speciális nevelési szükségletű társaikat, olyan közegben töltsenek el minőségi időt, ahol fejlődhetnek, ahonnan a kulturális értékeket magukévá tehetik. Rajonganak a közösségi programokért, sok rotarys rendezvényen veszünk részt, és rendkívül élvezik az ügyességi vetélkedőket – mondta a pedagógus. Hozzáfűzte: az iskolában egy ideje már készülnek a húsvétra, színeznek, tojást festenek, kézműveskednek, elkészítik a hagyományos ünnepi ételeket. Megismertetik a gyerekekkel a régi hagyományokat, népszokásokat, sőt, még locsolóverset is tanulnak a fiúkkal.