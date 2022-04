A pandémiás veszélyhelyzetre tekintettel az elmúlt időszakban a lemondás vagy haláleset miatt megszűnt polgármesteri, valamint képviselői mandátumokra nem lehetett helyi önkormányzati, illetve nemzetiségi időközi választásokat tartani Magyarországon.





– A veszélyhelyzetre tekintettel 2020. november 6-a és 2022. április 9-e között az önkormányzatok képviselő-testületeinek feloszlása, illetve egyéb önkormányzati tisztségről való lemondások csak április 10-étől lettek hatályosak. Erről döntött március 10-én a kormány – tájékoztatta lapunkat dr. Papp Csaba megyei jegyző. – Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Helyi Választási Bizottságok az időközi választásokat április 10-étől tűzhetik ki. Amennyiben a már kitűzött időközi választás a veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt, a jogszabály úgy rendelkezik, hogy még ezen a héten május 8-ra tűzhető ki a választás – tette hozzá a Területi Választási Iroda vezetője. Megjegyezte: a helyi népszavazási kezdeményezésekre vonatkozó korlátozások is megszűntek, azaz most már helyi népszavazás is indítható.

– Az időközi választást úgy kell kiírni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. Természetesen itt is érvényesül az a fő szabály, hogy a szavazást vasárnap szükséges megtartani, ami továbbra sem eshet ünnepnapra – nyomatékosította dr. Papp Csaba.

Megjegyezte: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több olyan település is érintett, ahol polgármestert, képviselő-testületet, önkormányzati képviselőt, illetve nemzetiségi önkormányzatot kell megválasztani. Az érintett településeken a Helyi Választási Bizottságok már megkezdték az új időpontok kitűzését.





– Országszerte meghaladja a 160-at, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10 településen várható időközi önkormányzati választás – válaszolta megkeresésünkre a Nemzeti Választási Iroda.

A testület feloszlása miatt Anarcson, Nyírkércsen és Papon választanak majd polgármestert és képviselőket. A polgármester lemondása miatt Császlón, Darnón és Szamosújlakon voksolnak új településvezetőre a választópolgárok. Haláleset miatt Nyíregyházán és Pátrohán, méltatlanság miatt Jánkmajtison kell új választást kiírni. Egy településen pedig azért kell időközi önkormányzati voksolást tartani, mert a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent – közölte az NVI.

A Helyi Választási Bizottságok pedig több esetben a döntésüket is meghozták. A honlapokon közzétett dokumentumok szerint Nyíregyházán, Anarcson és Papon kitűzték az időközi választás időpontját: június 26-án, vasárnap járulhatnak majd az urnákhoz a választásra jogosultak.

Szomorú és országosan is rendkívüli apropója van annak, hogy Nyíregyházán újra voksolni kell. Nem az egész városnak, csak két körzetnek.

Két megválasztott egyéni önkormányzati képviselő, dr. Adorján Gusztáv és Lövei Csaba a veszélyhelyzet alatt koronavírusban elhunyt, így a megyeszékhelyen az 1-es és a 3-as egyéni önkormányzati választókerületben kell új képviselőt választani.

